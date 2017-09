Inícianse os trámites para declarar a Ribeira Sacra ben de interese cultural

A Xunta iniciou os trámites para declarar a Ribeira Sacra en ben de interese cultural (BIC), un paso necesario no camiño de aspirar a converter este territorio entre as provincias de Lugo e Ourense en Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

Diso deu conta ao termo do Consello da Xunta o presidente, Alberto Núñez Feijóo, quen lembrou que a protección desta "fermosa" zona é un dos seus "grandes compromisos".

Como avanzou, o expediente arrinca este xoves co obxectivo de que poida someterse a exposición pública en decembro e de que, "se todo vai segundo o previsto", un ano máis tarde poida estar aprobado definitivamente. Con todo, admitiu que se trata dun proceso "complexo" e "extenso", pois afecta a máis de 17.000 hectáreas situadas en 21 concellos.

Respecto diso, Feijóo defendeu a protección desta "xoia" natural e cultural, aínda que enviou unha mensaxe tranquilizador a un sector tan "puxante" como o vitivinícola desta zona.

Tampouco obviou as posibilidades turísticas deste enclave, no que, ao seu xuízo, podería deseñarse unha ruta que, co tempo, alcanzase a "repercusión" do Camiño de Santiago. "Pode ser un éxito económico e social", concluíu.