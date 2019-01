Inquietud en Trives por el estado del geriátrico

La llamada de atención que el sábado hizo un médico del PAC de Trives, quien advirtió de los problemas de falta de personal de la residencia para la tercera edad de la villa, no es la única preocupación que tiene el Concello respecto al geriátrico. El alcalde, Domingo Diéguez González, recordó que el establecimiento está gestionado por la Mancomuidade das Terras do Navea-Bibei, una entidad que lleva años sin reunirse. "Non temos información. Ninguén pediu unha axuda. O edificio está obsoleto e en condicións deficientes", comentó.

El alcalde comentó que familiares de ancianos de la residencia se dirigieron al Concello para protestar por su situación y que esta es toda la información que dispone acerca del funcionamiento del geriátrico. "A Mancomunidade non convoca plenos. So temos información das queixas das familias dos internos. Eu pedín aos familiares que denunciasen", explicó el regidor. Inmediatamente, añadió que nadie siguió su consejo. El alcalde de la Agrupación Trivesa Independiente (ATI) recordó que este grupo lleva años "denunciando a situación" sin que la Xunta tomase cartas en el asunto.

La polémica actual surgió tras la denuncia del médico Pablo Deramond advirtiendo que el contrato de la enfermera del geriátrico solo es de media jornada y que le informaron que solo dos personas atendieron estos días a los 60 ancianos del centro.