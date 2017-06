"O instante", la obra ganadora del concurso "Ignacio de las Cuevas"

El retrato fotográfico "O Instante" del coruñés Fernando Fernández Páez fue la mejor obra del I Concurso "Ignacio de las Cuevas" de creatividad artística. Además recibió la mención especial "Abanca Novos talentos" la ourensana Inma Vilanova por su fotografía "Saba". El vencedor del certamen se lleva 5.000 euros de premio, mientras que la mención especial recibirá 2.500 euros.

El jurado, formado por César Taboada, Jaime Conde, Antonio Suárez y Artur Yuste, eligió esa obra entre los más de 30 finalistas. Unos trabajos que estarán expuestos hasta el próximo 3 de julio en La Molinera.

Este concurso forma parte de las actividades integradas en la conmemoración del 150 aniversario del Grupo Cuevas.

As obras gañadoras e finalistas formarán parte dunha exposición itinerante, integrada nos actos conmemorativos do 150 aniversario do Grupo Cuevas, mostra percorrerá as principais cidades galegas entre xullo e setembro, e que rematará o seu percorrido novamente en Ourense.