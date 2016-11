Las instituciones culpan del retraso a la falta de Gobierno durante un año

El bloqueo institucional y la imposibilidad de que hubiese un gobierno en España ha condicionado las inversiones del AVE y, por lo tanto, aboca a Galicia a sufrir eventuales retrasos en la llegada de la alta velocidad ferroviaria. Aunque con ligeros matices, las instituciones ourensanas y la Xunta atribuyen a esa parálisis de los últimos meses la falta de inversión y que haya dudas sobre el plazo de llegada en el 2018.

Son dudas "lóxicas porque un goberno en funcións non pode tomar decisións en materia de investimentos", razonó el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. En su opinión, "esta é unha das consecuncias de ter un goberno en funcións; é decir, de non seren capaces as forzas políticas de chegar a un acordo, de todos aqueles que antepuxeron as opcións de tipo partidista ou personal, obviando que o máis importante que poida ter un país é un goberno". Con ello, de forma directa, el presidente de la institución provincial responsabilizó al PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, al que invocó diciendo que "si temos uns representantes públicos que cando chega o momento de pactar ou negociar se posicionan cunha contundencia desaforada en contra, ese no es no, leva a cuestións coma esta". Baltar espera que ahora el nuevo gobierno de Rajoy retome el proyecto y las inversiones del AVE "con toda a forza da que sexa capaz".

El alcalde, Jesús Vázquez, se expresó en términos similares: "Hai que ter en conta que estivemos un ano sen goberno, co que condiciona iso á hora de tomar decisións, a lei moitas veces impide adxudicar e licitar obras en época electoral, foi un ano moi compricado, os datos de investimentos están ahí".

Efectivameente, el Gobierno prometió invertir este año en Ourense en diferentes obras un total de 782 millones, pero a mes de septiembre se habían licitado 23,3 millones. Vázquez ahora avanza que se reunirá con el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "Teño pedida unha xuntanza co novo ministro e o secretario xeral de Infraestructuras dende a súa toma de posesión", resumió, advirtiendo su disposición a "esixir, pedir e demandar, porque os orzamentos para o ano próximo están en proxecto".

Desde la administración gallega, la fecha del 2018 para la llegada del AVE sigue siendo la única que se contempla. Fuentes de la Xunta recuerdan que "a data comprometida para a chegada do AVE a Galicia é 2018 e a Xunta non ten ningunha comunicación que diga o contrario". Sin embargo, percibe que "o país ven de superar unha situación de bloqueo de case un ano que non foi boa para nada e tampouco para as infraestruturas". Adelanta el Gobierno de Feijoo que "nós queremos agora que hai un Goberno de España con plenas facultades e o Goberno galego está tamén constituído, queremos abordar co novo ministro as obras do AVE e coñecer cales son as súas previsións". Para la Xunta "esta conexión ferroviaria é clave para o desenvolvemento conxunto do noroeste peninsular e, polo tanto, tamén para o futuro da provincia ourensá". Avanza una actitud "vixiante" en el seguimiento "dos compromisos do Goberno central".