La intensa actividad del fin de semana llena los hoteles

El próximo fin de semana se presenta como uno de los más intensos del último trimestre del año. Las jornadas de deporte de riesgo "Pulpo Extreme", el comienzo del Festival Internacional de Teatro de Ourense (Fito), el ciclo Enclave de Cámara, o los numerosas actividades de teatro infantil en el Auditorio dejan un panorama hotelero que, ya al inicio de la semana roza una ocupación del 100% en la mayoría de los alojamientos.



Hoteles, hostales y el hostel. Ourense acogerá a cientos de visitantes este fin de semana y, en especial, en las noches del viernes y el sábado. El Pulpo Extreme, que reunirá a los mejores profesionales del skate, el patinaje en línea o la bmx y convertirá a la ciudad en el centro de los deportes extremos es el principal foco de atracción de visitantes. Mientras tanto, en los tres hoteles que tienen acuerdos y descuentos para los asistentes al evento las habitaciones vuelan.



Un ejemplo es el hotel Irixo que, con 13 habitaciones bloqueadas por el Pulpo Extreme, ayer solamente contaba con una libre para el viernes y el sábado, a pesar de que el domingo la ocupación baja en gran medida. Coincidían en la afluencia de turistas en el hotel Miño, otro de los colaboradores con la actividad y que cuenta con un 20% de sus habitaciones bloqueadas. En él esperan llegar al fin de semana con el cartel de completo. Este ya cuelga desde hace dos meses en el Gran Hotel San Martín, el último de los tres colaboradores, que debido a la alta ocupación, solo dispuso de media docena de habitaciones para el Pulpo Extreme.



Alta ocupación



La llegada de visitantes debido al evento ha sido un factor que no en todos los establecimientos se nota, y es que la buena temporada está ocasionando que algunos hoteles estén llenando sus habitaciones la mayoría de los viernes y sábados desde el inicio de la temporada.



A pesar de ello, los deportistas y las personas que disfrutarán de este evento el fin de semana están reservando también establecimientos hoteleros que no están vinculados o gozan de promociones. Un caso es el de hostal La Rotonda, que está completo los días 7, 8 y 9, con todas sus reservas ligadas al acontecimiento deportivo, según manifestaban desde el negocio. Donde aclaraban que, a pesar de ello, suelen estar en niveles muy altos todos los fines de semana e, incluso, en días laborales.



Insisten en esa idea también desde el hotel Zarampallo, donde afirman que se ha notado el evento; su ocupación será más elevada que de costumbre este domingo, mientras que el sábado lo tienen lleno y el viernes solamente cuentan con un par de reservas disponibles. Una línea en la que coinciden en el Grelo Hostel, donde reconocen que el viernes y el domingo tienen plazas libres pero que el sábado solo hay disponibles seis de sus 32 camas. Algo sorprendente porque sus clientes suelen llegar en el mismo día sin reserva, según explican, y "muchas veces se quedan con la puerta en las narices porque ya no hay espacio", reconocen y explican que estos días hay quien se ha interesado por su disponibilidad debido al Pulpo Extreme.



Otros de los hoteles de la ciudad también mantienen los altos niveles de ocupación, a pesar de que reconocen no saber si sus clientes vienen por este evento en concreto. A pesar de ello afirman que la ocupación del domingo es más alta de lo habitual. Un caso es el Francisco II que está en cifras del 80% y 90% el viernes y sábado, o el del hotel Princess que está completo esos días y solamente cuenta con 10 habitaciones disponibles el domingo. Una muestra más de que con cuatro días todavía por delante, este fin de semana Ourense se llenará de visitantes.

Teatro y música completan un fin de semana redondo

El estreno de la novena edición del Festival Internacional de Teatro de Ourense (Fito), que será este viernes a las 20.30 horas en el Teatro Principal, pondrá la guinda a un fin de semana lleno de actividades culturales y deportivas. El festival, que acercará los espectáculos de 12 compañías y se alargará hasta el día 19 de este mes arrancará con la representación de "El avaro".

También en El Principal sonará la música de la Real Filharmonía de Galicia este jueves a las 20,30 horas, una actuación enmarcada en el ciclo Enclave de Cámara. Los más pequeños tendrán su espacio en la programación cultural de este fin de semana; el Auditorio contará con dos obras de teatro destinadas para ellos: "Apego" que será el viernes a las 18,00 horas y "Carapuchiña no faiado", el domingo a las 12,00 horas. A las 19,00 horas, cerrará la semana la actuación de Cándido Pazó y Quico Cadaval, con "Contos na lareira", que representarán sobre las tablas del Auditorio.