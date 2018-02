"Un investigado por provocar incendios en Vilardevós: "Me acusan de cosas que no hice porque me tienen manía"

Doce vecinos de Terroso (Vilardevós) declararon ayer, unos como testigos y otros como perjudicados, contra un convecino, Emilio F.A., de 39 años, acusado de provocar varios incendios en alpendres y naves en las que había paja y leña acumulada, en una casa, en pacas de hierba y en una explotación ganadera. Los fuegos se sucedieron entre octubre del año 2016 y enero del 2017, cuando fue detenido e ingresó en prisión, en la que permanece desde entonces. El acusado negó ser el autor de los incendios. "Esto es todo un montaje, me acusan de cosas que no hice, me tienen manía porque bebía mucho, siempre estaba borracho y todo lo que pasaba en el pueblo era culpa mía", aseguró Emilio F.A. a preguntas de la fiscal.

En la localidad, según expuso la abogada de los perjudicados, no se registraron más incendios desde que el acusado ingresó en prisión. La letrada le preguntó qué explicación tenía para esto. Emilio F.A. respondió con un "no lo sé".

Tras su testimonio, fueron llamados los vecinos. El primero, José González Luis, uno de los afectados, que pidió declarar lo más rápido posible dado que había fallecido su padre y debían acudir al funeral. Su petición fue atendida y, durante el interrogatorio, declaró que durante la labores de extinción del incendio –le ardieron pacas, lecha y maquinaria agrícola– había visto escapar a un hombre que le pareció Emilio, pero no pudo precisarlo con exactitud.

El resto de residentes esgrimió argumento similares –ninguno vio al acusado plantar fuego–, excepto Luisa Barreira, a la que le ardió una casa y una nave. "Lo vi de espaldas, pero en un pueblo pequeños hasta nos conocemos por la forma de andar", relató la perjudicada, que pasados dos días aseguró volver a verlo levantando tejas en una nave suya y tirando un líquido hacia el interior. "Arrojó aceite y la Guardia Civil encontró en su casa una botella igual", apuntó Luisa Barreira.

También fueron llamados a declarar 13 guardias civiles que investigaron los distintos incendios. Las pesquisas que realizaron llevaban a sospechar de Emilio F.A. pero los agentes, según expusieron en la vista, no encontraron pruebas concluyentes.

Tres años de prisión y multa de 14.400 euros

El juicio, que comenzó pasadas las 10,00 horas y se prolongó hasta las casi las tres de la tarde, quedó visto para sentencia. El ministerio público solicitó tres años de prisión por un delito continuado de incendio, y multas que en total suman 14.400 euros por otros dos delitos, uno de daños en una puerta (lo acusan de destrozarla con una hacha) y otro por quebrantamiento de condena, dado que el juzgado de Verín le había prohibido entonces acercarse a cuatro vecinos. La abogada defensora de los perjudicados se sumó a la petición de la fiscalía, mientras que el letrado del acusado pidió su libre absolución al no quedar demostrado que sea el autor de los fuegos. "Todo lo que tenemos son sospechas y más sospechas", aseguró. La fiscalía también pide que no pueda ir a Terrroso, donde reside su madre, en los próximos cinco años.