Irene Escolar: "No me gusta cuando se habla de que soy más de teatro, un actor está capacitado para todo"

Hace diez años que "Los girasoles ciegos" de José Luis Cuerda convirtieron a Ourense en un plató de cine. Elenita, uno de los personajes de aquella película, era Irene Escolar, que a las 19,00 horas pisa las tablas del Teatro Principal con una apuesta muy personal: "Blackbird", junto al actor José Luis Torrijo y bajo la dirección de Carlota Ferrer. De ella dicen que es una de las mejores actrices de su generación. Criada en la escena–el apellido Gutiérrez Caba es el de su familia–, supo de pequeña qué era el oficio. Y el sacrificio. Llegó a recoger el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2016 justo al salir de una función. "Lo único que da trabajo es el trabajo", sentencia.

Compró los derechos de “Blackbird", la obra que interpreta en el Teatro Principal.

Sentí que era algo que tenía que verse, la necesidad de contar esta historia y el personaje de Una.

¿Qué le atrapó de ella?

La sensación que me dejó, como de desasosiego y de cuestionar hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer ciertas cosas, de asumir el dolor y cómo se convive con él. Me interesaba mucho el hecho de convivir con una herida el resto de tu vida.

¿Cómo es "Una", su personaje?

Es una mujer que vive estancada en un momento de su vida por un suceso que la marca de manera muy determinante. Para poder continuar, tiene que enfrentarse a ese suceso 15 años después. Como si para vencer el miedo tuviera que enfrentarse a la ignorancia de lo que pasó.

“Bajo la piel del lobo" es su nuevo proyecto en el cine. ¿Comparten algo los personajes?

No, son dos proyectos muy diferentes. "Bajo la piel del lobo" es una película ambientada en los años 30 que habla más de instinto de supervivencia y de la lucha de un personaje concreto por buscar la libertad que merece. En ese sentido, es cierto que a nivel más general podría tener más similitudes con el de Una, pero creo que son historias muy diferentes.

¿Nunca pensó en dar el paso a la dirección?

No. En este sentido, hice "Leyendo Lorca", un espectáculo con el que sigo aún y que es una recompilación de textos de Lorca. Yo hice la dramaturgia. Como solo soy yo en escena, digamos que la dirección es mía. Es mi primera incursión en la dirección, pero es muy sutil y muy simple.

¿Quién la descubrió?

No creo que tuviese un descubridor. Empecé muy pequeña a hacer teatro y cine. Quizás la persona con la que he tenido más unión artística es Álex Rigola, con el que empecé a trabajar a los 18 años.

En 2016 ganó el Goya como actriz revelación. ¿Vino todo más rápido o fue trabajo constante?

No, siempre ha sido constante. El Goya fue un reconocimiento precioso, un momento en mi vida muy emocionante. A nivel de trabajo creo que muchas de las cosas que me han pasado han sido forjadas por el propio trabajo de antes.

¿Esperaba que no cambiase las cosas este reconocimiento?

Sí que cambia porque cambia algo dentro de ti, hay un reconocimiento por parte de la gente de tu profesión pero a nivel de trabajo, lo único que da trabajo es el trabajo.

Viene de familia de artistas...¿esto hizo las cosas más fáciles o más difíciles?

Por un lado ha sido muy enriquecedor para mí crecer en un ambiente como ese porque creces rodeada de cine, teatro y literatura. Tienes más información y posibilidades de entender cuál es este oficio, y eso es una suerte. Pero las carreras son tan complicadas... Mi familia me ha apoyado mucho y no he tenido que explicar a nadie que quería dedicarme a esto y que no me apoyaran, porque todos nos dedicábamos a lo mismo desde hace muchas generaciones.

¿Es de teatro más que de cine?

Es verdad que me encantan las dos disciplinas, me retroalimento cuando hago una de la otra. He trabajado mucho en teatro y es lo que me ha dado más presencia, pero no me gusta cuando se habla de que yo soy más de teatro. Creo que un actor está capacitado para hacerlo todo. Lo que sí he encontrado en el teatro es un lugar en el cual he podido sacar adelante mis propios proyectos, y eso te da cierta libertad.

¿Qué siente cuando gana la atención del público?

Es una sensación de mucha fuerza. De pensar en cómo devolver la atención que me están dando.

En Ourense grabó “Los girasoles ciegos".

Sí, y he estado unas cuantas veces. Con "El público", de Lorca,despedimos la última función de la gira en las termas de Ourense. Fue un momento que recuerdo mucho.