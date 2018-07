Isidro Vidal: "La muiñeira do vinteún es una de las 200 que he compuesto desde enero"

Hace unos días que el compositor carballiñés Isidro Vidal se fue de churrascada y el postre se cayó al suelo. Entonces, le compuso una melodía. "Réquiem por una tarta" es una de las 365 canciones del reto que publica cada día en sus redes sociales. Hasta en festivo, toca "dar la nota".

Ha llegado a la canción 200. ¿Esperaba que funcionase?

No. Siempre quise hacer algo para llamar la atención de la gente sobre la gaita, pero sin gastar dinero. El canal de Youtube no me resultó positivo y se me ocurrió esto. Ernesto Campos, referente en el mundo de la gaita, me propuso un subreto: que la gente me diera cuatro notas y a partir de ahí, dedicar la música a alguien. Ya hice melodías para 50 y es un éxito.

¿Cuál es la próxima?

"Danza do 25".

Compuso la muñeira de la feria do 21. ¿Cómo surgió?

Me lo pidió un organizador de la feria. Me contó la historia y quise poner mi granito de arena. La canción tiene mucho de la historia de la feira do 21, pero mucho de lo que yo soy.

¿A qué suena la muñeira de una feria así? ¿En qué se inspira?

Es una pregunta muy difícil. Para mí la inspiración no existe, plasmas todo lo que vives en notas.

¿A la provincia le ha dedicado más temas?

Muchos están dedicadas a pueblos, sobre todo de la zona de O Carballiño, de donde soy.

¿Por ejemplo?

La muiñeira do Arenteiro, que se estrenó en el "Luar".

¿Cómo van las visualizaciones del proyecto?

Superé las 30.000 descargas en conjunto de todas las partituras.

¿Las redes sociales están ayudando a la música tradicional?

Creo que a toda la música. Pero sí, hay canales de Youtube para gaitas, por ejemplo.

¿Hay relevo generacional en la gaita?

De momento creo que no. Los grandes gaiteros siguen siendo los de antes: Carlos Núñez, Susana Seivane, Cristina Pato, Budiño, Anxo Lorenzo... Creo y espero que haya relevo. Cristian Silva tiene todas las papeletas. El bum de la gaita de los años 90 ya no lo hay.

¿Cómo se vinculó con la gaita?

De casualidad. Mis padres iban a matricular a mi hermano en la Escuela de Gaitas de Carballiño y al llegar allí había un compañero de clases. Al verlo dije: "Yo también quiero".

Y ahora da clase y se sigue formando.

Sí, estoy terminando mis estudios en el Conservatorio de Música de Vigo y vivo de dar clases en varias escuelas. Soy guitarrista en un grupo pop y eso me ayudó mucho a entender que las redes lo son todo para promocionarse.

Dando clase a niños pequeños, ¿mantiene esa desesperanza del relevo generacional?

Se lo plantean más como un hobby. Pero a día de hoy se pueden sacar gaiteros mucho más preparados porque tenemos muchas más herramientas.

Montó una escuela de gaitas en Boborás.

El colegio está creciendo en alumnos y nos pareció oportuno. Desde enero que la creamos, tenemos 40 personas matriculadas.

Y también va a sacar un disco, como proyecto individual.

Sí, era algo que quería hacer desde hace muchos años pero nunca se me dio la situación idónea. Estoy empezando a preparar canciones y será un disco de folk tradicional. Este sábado, por ejemplo, daré un concierto de música folk en Manzaneda, en la Noite Celta, acompañado de Samuel Soto.