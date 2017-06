¿Por qué defiende la escuela pública?

La misma palabra lo dice, público. Soy de los que piensan que lo público funciona siempre mejor que lo privado. El problema es que se están mercantilizando los servicios públicos para que unos pocos ganen y casi todos pierdan.

¿Cómo anda de salud?

Necesita un reciclaje, principalmente el profesorado. Se ha perdido un poco la vocación, aquello de "pasas más hambre que un maestro de escuela". Ojo, no digo que tengan que pasar hambre. Y por supuesto que no se puede recortar en puestos de trabajo. Hay que invertir en la escuela pública, si recortamos en el futuro poco futuro tendremos.

¿Cuáles son los principales problemas?

Es necesario rebajar los ratios de alumno por clase, teniendo claro que no es lo mismo 1º de Primaria que ESO. Muchas veces los profesores no pueden atenderlos a todos. ¿Qué pasa? Pues que como no lo ha hecho en clase les mandan deberes. Y no es lo mismo una pequeña tarea que dos horas de deberes con ocho o nueve años. Se nos estresan.

¿Ve a los niños estresados?

Sí. Y la sociedad lo está cada vez más porque a los niños los estresamos desde pequeños. Y no todo es cosa de meter dinero, es de sentido común. Nos encontramos con niños con déficit de atención, están en todo pero no están en nada.

Partidario de la jornada partida...

¿Y por qué no? No digo que todos los colegios, pero sí algunos. Los hay muy pequeñitos que entran antes de las ocho y no salen hasta pasadas las tres. Son muy pequeñitos y se les hace muy largo.

Ya pasó la reválida...

Lo hemos dicho siempre, son unas pruebas que generan un estrés muy grande en los niños. El profesorado tiene que meterles una presión muy importante porque ningún colegio se quiere quedar atrás. Y es tirar el dinero hacer estas pruebas externas cuando tenemos nuestro propio profesorado.