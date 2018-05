Javier Cebreiros, la emoción de comunicar

Doctor en comunicación, graduado y máster en dirección de empresas, Cebreiros, a través de las emociones, y con base científica, moviliza a las personas a desarrollarse y progresar en ​actitud, pasión y liderazgo; en comunicación y emoción y en sentido y motivación. Si es que comunicando todo funciona mucho mejor. Y si le sumamos emoción, aún llegaremos más lejos. Así que, comuniquemos... y emocionemos.

Hace años, que Javier Cebreiros tuvo la "enorme suerte" de encontrar su pasión: la comunicación. Desde ese momento, trabaja por ser mejor profesor y por crear proyectos que impacten positivamente en nuestra comunidad. Un camino que le lleva cada día a estudiar, leer, experimentar y, sobre todo, compartir estas ideas con otras personas. Fundador de "ensaia", Javier es socio del espacio de innovación social Impact Hub Vigo y de la empresa InfoJC.

Cuéntenos, ¿qué hace un comunicador? ¿Cómo se forma?

Mi teoría es que todas las personas somos grandes comunicadoras, aunque algunas no lo sepan todavía. Incluso estando calladas comunicamos. Estamos naturalmente capacitadas para reconocer y contagiarnos de las emociones de las demás por lo que ¡ya tenemos la formación! Y si ya somos buenos, entonces ser comunicador consiste solo en animarse a compartir eso que uno ha estudiado, aprendido o experimentado. Sin duda, deberíamos comunicar más.

¿Cuáles cree que son las características que definen a un buen comunicador?

Cada persona puede valorar más unas cualidades que otras. Sin embargo, en todas las personas grandes que he analizado, en todas las que admiro, en las mejores profesoras que he tenido en mi vida, siempre he detectado tres características comunes: humildad, pasión y autenticidad.

¿Y cuál es su papel en la sociedad?

Sumar. Podemos aportar algo a cada una de las personas con las que compartimos nuestra vida, pasamos nuestro tiempo o colaboramos. Si cuantos leamos esta entrevista consiguiésemos sumar, aunque tan solo sea un poco, en las vidas de las cinco o diez personas que nos rodean, entonces podríamos afirmar que estamos cambiando nuestro mundo e iniciando una gran revolución.

¿Qué es para usted la comunicación?

La herramienta más poderosa que tenemos para iniciar esa revolución. Una revolución que no empieza en cómo hablamos con los demás, sino en cómo hablamos con nosotros mismos. Como me gusta decir: cuando la gente está bien, no habla mal.

A través de sus ponencias, ¿qué mensaje busca transmitir?

Que para ser mejor comunicador hay que trabajar por ser mejor persona. Existen muchas técnicas que enseñan a las personas a “parecer felices” o “parecer apasionadas” cuando lo importante para comunicar bien es mostrar con autenticidad lo que somos, independientemente de que seamos felices, serias, tímidas o apasionadas.

Además saca tiempo para escribir. ¿Qué nos puede contar de sus publicaciones?

Tengo dos libros publicados. El primero “Ser feliz no implica ser idiota” fue el fruto de la ilusión y el trabajo con el que arranqué. Aunque fue importante, evolucionar me ha hecho retirarlo del mercado por no compartir al 100% muchas de esas ideas.

El segundo “Olvida tu lenguaje corporal”, es el mensaje que creo y comparto cada día. Un mensaje basado en las emociones y en la autenticidad que cada día aplico y comparto con mi entorno. Por eso, aun habiendo pasado dos años, sigo creyendo en cada una de sus palabras.

¿Algún proyecto que nos pueda desvelar?

Actualmente estoy en dos proyectos. Por un lado, soy socio en Impact Hub Vigo, que es un espacio de innovación social destinado a juntar y atraer a emprendedores que comparten una mentalilidad abierta, internacional y social; y por otro lado, "ensaia", que es el proyecto social que lanzaré este año destinado precisamente a mi sueño: impactar positivamente en Galicia.