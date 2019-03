El gobierno local saca pecho de su gestión: "Non houbo semana sen boas noticias"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, inicia la precampaña y en rueda de prensa situó por encima de los 300 millones las inversiones captadas en el actual mandato.

A modo ya de balance y acompañado de sus concejales (faltó Miguel Prado), el regidor presentó un vídeo con medio centenar de logros entre los que incluyó proyectos como la estación intermodal, el ecobarrio, rehabilitación del Casco Vello o el desbloqueo del complejo de San Francisco o el Museo Arqueolóxico.

"Non foi doado elixir no mandato máis ambicioso e fructífero da historia de Ourense no que case non houbo semana sen boas noticias", dijo Vázquez, que añadió que "todo o que non dependeu dos votos da oposición saíu adiante".

Precisamente, gran parte de su intervención estuvo dirigida al resto de grupos del Concello, a los que definió como "a oposición máis inservible e prescindible de sempre".

Por todo ello, aseguró que "o proxecto terá futuro" tras el 26-M, "cunha maioría suficiente para non ter trabas".