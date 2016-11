O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a rolda de prensa da Xunta de Goberno de esta mañá, respondeu a Ourense en Común que acusou ao alcalde de usar a coacción como forma de goberno e, ademáis, Martiño Xosé Vázquez dixo que o rexidor da cidade era "un mentiroso" por responsabilizar a Ourense en Común de que non se poda levar ao pleno a baixada do IBI. Sobre iso, Jesús Vázquez asegurou que hai dúas formas de gobernar: "a de Ourense en Común que paraliza cidades alí onde gobernas e a do PP dando resultados".

Xunta de goberno

Ademáis, o rexidor anunciou o resultado de varias sentenzas. Unha na que o Supremo da a razón ao Concello de Ourense confirmando a titularidade municipal duns terreos a carón do Couto. Por outra parte, o TSXG insta ao Concello a readmitir ou indemnizar a unha a unha traballadora.

Tamén anunciou que se chega a tempo o informe do interventor haberá Xunta de Goberno extraordinaria á última hora da mañá para aprobar a modificación presupuestaria de 12,8 millones de euros para levalo mañá ao pleno.