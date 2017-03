Jesús Vázquez llama a la oposición a ser "corresponsables" tras la caída de la norma provisional

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha conminado este jueves a todos los grupos con representación municipal a ser "corresponsables" y trabajar para sacar adelante "cuanto antes" el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) ante la situación de provisionalidad en que queda la ciudad tras la caída de la norma provisional.



El regidor popular ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa para tratar los asuntos debatidos en junta de gobierno. Entre ellos, la sentencia del Tribunal Supremo que ha ratificado la anulación de la normativa provisional aprobada por la Xunta de Galicia en septiembre de 2011 para complementar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, tras la caída del PGOM de 2003 y la situación del plan especial de As Burgas, que queda paralizado para "un mejor estudio", a la vista de la caída de la norma provisional.



La resolución del Tribunal Supremo, que no admite a trámite el primero de los recursos contra las nueve sentencias del TSXG que habían acordado la anulación de las normas, devuelve la situación urbanística del ayuntamiento al plan de 1986, dejando el urbanismo en situación de provisionalidad.



A la vista de esta situación, ha llamado al resto de grupos -Democracia Ourensana, PSdeG y Ourense en Común- a ser "corresponsables" y ponerse a trabajar para poder aprobar "cuanto antes" el nuevo PGOM y evitar nuevos problemas urbanísticos.



Respondiendo a eventuales críticas del resto de portavoces de los principales grupos de la oposición tras conocerse la caída de la normativa, Vázquez Abad ha advertido de que su equipo de gobierno no es el "responsable" de la caída del PGOM de 2003, elaborado por el entonces alcalde del PP, Manuel Cabezas, ni de la puesta en marcha del Plan de 1986.



Además, ha abogado por la necesidad de "ponernos todos de acuerdo" para dar luz verde al nuevo documento, aprobado inicialmente.



Preguntado por el plan de As Burgas, ha señalado que el ayuntamiento ha solicitado un informe a la abogacía municipal, para su valoración, a la vista de las últimas sentencias que anulan el plan provisional porque "las normas cambian".



También se ha referido al impuesto de plusvalía que, según ha asegurado, afecta a un número "muy concreto" de plusvalías y ha descartado que vaya a afectar a la elaboración de presupuestos ni al techo de gasto.



Por último, se ha referido a la polémica surgida por la concesión del premio Clara Campoamor a un fiscal especializado en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, ha recordado que fue "aprobado por unanimidad", rechazando las críticas de diferentes colectivos y sindicatos.



Las conclusiones "son claras" y, por ello, "no comparto dichas críticas", ha asegurando Vázquez, quien ha aclarado que ya el año pasado así como en 2009 recogieron el premio otros hombres por lo que ha considerado "curioso" el posicionamiento este año de algunos colectivos y sindicatos, detrás del cual ve intereses políticos.



Para el regidor orensano, el premio es merecido y ha destacado su trabajo para acabar con "esa lacra" y, en este sentido, ha considerado que algunos "quedan retratados" con dichas palabras.