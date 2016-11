“No entiendo como el PSOE puede negociar con un partido de destrucción como DO"

Es sábado de magostos, y Jesús Vázquez llega a su despacho del Concello de Ourense con botas y cazadora. "Voy a aparecer un alcalde de Podemos en las fotos", bromea mientras asegura que está "cansado", pero satisfecho. "El vaso siempre lo veo lleno, porque aquí como te lo vean medio vacío pensarán, aun encima, que te lo has bebido". Para la entrevista se queda en jersey, como confirmando que, después de cumplir la semana pasada 500 días gobernando en minoría, en la Alcaldía no hace frío. "No cuando uno es como es, con un grupo tan bueno a su alrededor. Y sintiéndose querido".

Vuelve la sombra de la moción de censura. “Mientras unos conspiran, otros trabajan", según sus propias palabras.

Dije una gran verdad. Unos estamos trabajando por mejorar Ourense, y otros se dedican a su ego personal. Y ese ego les lleva a perseguir imposibles. A perseguir algo que sería un tremendo daño para esta ciudad.

¿Se acostumbra uno a tener esa espada de Damocles encima?

Si trabajas pensando en lo que puede pasar en el futuro, no trabajas. Puedo opinar sobre la barbaridad que supondría la unión entre un partido neoliberal y el PSOE. Dos partidos que se destruyeron personalmente durante años, y que lo siguen haciendo. Un político tiene que tener principios. Yo no pactaría un gobierno con gente que me ha atacado así.

Bautizó ese hipotético DO-PSOE como “matrimonio que nace divorciado". ¿Para quién la custodia de los niños?

Por desgracia quien pagaría las consecuencias sería la ciudad. Si ya cuesta mantener la cohesión de un grupo, cómo será con dos familias, que están enfrentadas. Eso no quiere decir que no sea una opción legítima. ¿Ética? Creo que sig nificaría un engaño para la ciudad. Y ojo. En ese matrimonio, o se destruyen los dos, que es factible, o bien uno se encumbra y el otro desaparece.

Usted propone al PSOE que entre en su gobierno. ¿No podría esto terminar con los socialistas?

Sí. Pero creo que es muy distinto. Los pactos que hemos hecho entre PP y PSOE los hemos respetado. Barquero sabe que puede fiarse de mí. Ha habido puntos de encuentro, y los seguirá habiendo.

En 2015, ¿se imaginaba otra relación con Vázquez Barquero?

Sí. Creí que iba a ser mucho más fluida. Pero confío en reconducirla. No entiendo cómo puede sentarse a negociar con un partido de destrucción y rechaza sentarse con nosotros, por el mero hecho de ser el PP.

Comentó que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo va “más lenta" de lo esperado

Esperemos tener pronto una solución definitiva, imprescindible para poder aprobar presupuestos.

¿Habrá presupuestos en 2017?

Yo espero que sí.

Escuchado en el bar: “Hay remanente en Tesorería pero las aceras siguen sin arreglarse".

Para entender los problemas del Concello, hay que estar dentro. Sería necesario hablar con cada persona y explicarle los porqués. Obstáculos como la ley Montoro, que nos hace imposible contratar a bomberos, policías...Tenemos muchísimo trabajo acumulado. Cuando te dicen que antes había 60 jardineros y ahora hay 11...

En esta situación, y en minoría, Diputación, Xunta y Estado son sus grandes aliados. Imagino un respiro de alivio con la abstención de la gestora socialista.

La palabra cooperación, que siempre destaca el presidente de la Diputación, lo resume todo. Este año hemos conseguido cosas que si las ponemos encima de una mesa íbamos a necesitar mucho papel. Y tenemos que seguir avanzando. ¿La última? El informe del impacto medioambiental que posibilita dar el siguiente paso para la licitación del último tramo del AVE.

¿Llegará a Ourense en el 2018?

Que llegue. Que llegue, y que llegue bien.

¿No se atreve a poner fecha?

Que llegue bien. Queda mucho por hacer, este año ha sido muy malo en términos AVE, por la interinidad del Ejecutivo. Por ejemplo, en la circunvalación norte no se ha dado un paso. En la estación se dio un paso importante pero es necesario seguir avanzando, y ahora este informe es muy significativo. Que se hagan las cosas bien, sin ninguna pausa.

Feijóo dijo que llegará en el 2018, con o sin el tramo de Taboadela

Bueno, esa es su opinión. Pero la ciudad le exigirá ese tramo. El AVE puede llegar en el 2018, pero la ciudad –y yo hablo en su nombre– le va a exigir ese tramo. Es el compromiso adquirido.

Y la intermodal, entiendo.

Ahí doy por hecho que ya es algo que hemos avanzado. La Xunta está decidida a hacer cuanto antes su parte en la estación, una vez que ya se aclaró que habrá una estación intermodal. Horizontal, pero intermodal, con partición de elementos que formarán un todo. Y con una firma como la de Norman Foster.

Esta es una de las líneas rojas que marcó el PSOE para negociar el nuevo PXOM.

La estación será de Foster. Adaptada al actual contexto económico.

El PSOE habló de “chantaje" en la negociación del plan urbanístico.

No contestamos porque nos toca tender la mano, pero creo que se equivocó. No pusimos ninguna condición. Veremos lo que proponen, teniendo claro que más vale un mal acuerdo que tener paralizada la ciudad.

¿Qué siente cuando lee que Ourense ha perdido 220 millones por no tener PXOM?

Bueno. Hay que contextualizar, no se han perdido.

Se han dejado de ganar.

Están ahí pendientes. Los recuperaremos, y los multiplicaremos. Pero antes es necesario sacar adelante el PXOM, que todos cedamos para poder sacar adelante la ciudad.Aquí hemos asumido el plan urbanístico socialista. Se han presentado alegaciones y tenemos la obligación de analizarlas con los técnicos y ver donde puede haber problemas. Porque lo que no pasó con la caída del PXOM del 2003, sin indemnizaciones millonarias, puede venir después.

La oposición quiere depurar responsabilidades por la caída de las normas urbanísticas.

Me parece sorprendente, cuando las normas caen porque hay un cambio de interpretación en el Supremo. ¿O se trata de "no arreglo los problemas de la ciudad pero voy a seguir hablando de la Dictadura y la República"? Así que el grupo revelación, los que tienen la verdad absoluta, nos traen ahora esta comisión de investigación. ¿Por qué no el año pasado?

Su relación con OUenC no parece en su mejor momento.

Discrepamos políticamente. No me gustan los dobles lenguajes. Propusimos una reducción del IBI que hubiese beneficiado a todos los ourensanos. Pero aquí cualquier pretexto es bueno para paralizar un proyecto del equipo de gobierno. Al final todo es un pretexto. "Evitemos esa bajada del 5%, no vaya a ser que les aplaudan". De eso se trata. OUenC se enrocó con el periodo de enmiendas iniciales. Solo se pedía que renunciasen a eso. Pues meten a la Iglesia por el medio y me llaman mentiroso. No les he contestado.

Sí, respondió insinuando que se han llevado un baño de realidad.

Es lo que le esta pasando a las mareas-Podemos. Abramos cualquier periódico. Íbamos a tener las macrociudades (por Madrid y Barcelona). Miremos cómo están. El paradigma de las ciudades en Galicia, bueno... preguntemos al santiagués medio qué opinión tiene de su ciudad.

Y si preguntamos al ourensano medio, ¿no le parecerá que con esas batallas políticas ustedes están de espaldas a la ciudad, justificándose en la falta de diálogo para no avanzar?

Comparto esa opinión. Supongo que diría que "a ver si se ponen de acuerdo y nos arreglan los problemas". ¿Nostalgia de mayoría? En tiempos de crisis, es bueno tener una mayoría que te permita gestionar. Sin tener tampoco excusas. En todo caso, apostamos por el diálogo. Cuando nos hacen una propuesta, la intentamos asumir.

Pues la oposición reprocha un exceso de Junta de Gobierno.

Podríamos presentar más mociones al pleno. Sería muy fácil. ¿Pero qué pasaría? Llevo una modificación de crédito, ellos me acusarán de electoralismo. Pediré que sean responsables, me responderán que para algo tengo los Presupuestos.

Y vuelta a empezar. PXOM, AVE, Presupuestos, hotel termal... ¿No da la sensación que la ciudad vive en un eterno retorno?

No asumo que no se pueden mejorar las cosas. En 16 meses se han superado tantas cosas... Desde lo pequeño, como los mupis, a proyectos como el Campus da Auga, inversiones en centros educativos, el nuevo albergue de peregrinos, el centro intergeneracional, el arreglo del puente del Milenio y el puente Romano... Tenemos el compromiso para el nuevo museo en San Francisco, el Archivo está en marcha después de 14 años. También acciones que hacen ciudad, como la campaña de Navidad, apoyar el Pulpo Extreme... o recuperar la relevancia del OUFF.

¿Qué nota le pone al festival?

Valoro muchísimo el trabajo de Fran Gayo. ¿Renovación? Ojalá tengamos la suerte de que siga con nosotros. A falta de los datos de público, percibo la satisfacción del sector, que vuelve a estar implicado.

Y en estos 500 días de mandato, ¿cuáles son sus fracasos?

No reaccionamos a tiempo, por ejemplo, en las becas para los niños. Lo reconozco. También hay cosas que nos gustaría que fuesen más rápidas. Como el Arqueolóxico, algo clave que tenemos que lograr que salga en este Gobierno. O que la contratación fuese más rápida.

¿Y el COB?

Otra de las cuestiones que han sido injustamente tratadas por la oposición. No era un gasto, era una inversión. Se han equivocado. Me cruzo por la calle con gente que me culpa a mí. Yo tengo la conciencia tranquila. Un COB en la ACB habría sido muy positivo para la ciudad, como lo fue la llegada de la Vuelta. Son inversiones que, a medio plazo, revierten en todos los ourensanos.

Siempre habla de “cercanía". ¿Cómo observa a sus vecinos?

Cruzando, por ejemplo, el Paseo puedo escuchar. Críticas, pero también palabras cariñosas. Después es cierto que cuando nos ven ocho horas discutiendo en un pleno, no nos entienden. Pero muchas veces si nos preguntasen a nosotros, tampoco nos comprenderíamos. En ocasiones sales y piensas: "No le hemos resuelto los problemas a los vecinos".

“La derecha es social, no hay nada más social que generar empleo"

Si 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, ¿dónde se sitúa usted?

Nunca me gustó puntuarme, pero siempre me definí como una persona de centroderecha. De derecha moderada. Me gusta llegar a acuerdos, porque tampoco creo que haya temas propios de nadie

En lo social da una imagen más progresista que compañeros de su partido.

La derecha es social. No hay una política más social que la creación de empleo. Creo que hay personas en los dos extremos que pueden liderar proyectos colectivos importantes. Es como cuando determinada gente quiere relacionar mi orientación sexual con mi ideología. Esto es algo que siempre me ha irritado muchísimo, y que llevo aguantando desde los 18 años.

Pero milita en un partido que durante años ha sido contrario a dar ciertos derechos...

No. Lo que pasa es que en ese momento (2005), el PP era contrario a aprobar la ley del matrimonio homosexual, se oponía a esa palabra. Había una corriente que decía "los mismos derechos, pero sin la palabra matrimonio".

¿Nunca se ha sentido infravalorado dentro del PP?

No. Al PP siempre se le ha intentado achacar ciertas cuestiones. Es cierto que cometieron un error al intentar judicializar la ley del matrimonio homosexual. Un paso que no todo el partido compartía, muchos estábamos en contra. A veces las cúpulas no representan a la militancia, al votante. ¿Pero excluido? Nunca. Faltaría más. Diputado, dos veces conselleiro, candidato a alcalde... solo jodería que dijese que mi partido me excluyó alguna vez.

También dentro de las libertades individuales, ¿cree que la marihuana será legal algún día?

En estos temas, me gustaría ser muy cauto. Tienen que estar fuera del oportunismo electoral.

¿Y la prostitución?

La sociedad siempre debe proporcionar las mejores condiciones a las personas. Que puedan vivir en igualdad. Pero también ofrecer soluciones a sus problemas.