Jesús Vázquez: “Non permitirei vivendas privadas na estación"

"Se os terreos son do Concello, non vou permitir que alí se fagan vivendas privadas". Así de contundente fue el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en respuesta a las criticas del PSOE, que el pasado miércoles lo acusó de haber firmado un convenio que busca la "recalificación" de los terrenos de la actual estación de autobuses para "usos lucrativos", en lugar de dedicar este espacio a usos municipales.

"O primeiro que fai falta é o diálogo, e tratar de que os terreos revirtan ao Concello", aseguró el alcalde. Una vez obtenido esto, Vázquez se marca como objetivo "poñelos á disposición da sociedade".

Para Vázquez, el PSOE cae en una "absoluta incongruencia" en sus críticas y resaltó que el portavoz socialista, Vázquez Barquero, estuvo en la visita del pasado fin de semana a la zona. "El estivo diante e escoitou o que dixen", afirmó el alcalde.

Usos sociales

La zona de la actual estación de autobuses, según las previsiones avanzadas por Vázquez, pasaría a albergar un área ajardinada, una zona deportiva, una residencia, o cualquiera otra de uso social. "Non vou permitir que se faga nada que non dea froito á cidadanía e, por suposto, non permitirei as vivendas privadas", aseguró.

"Necesitamos terreos para construír infraestruturas para esta cidade poida tirar cara adiante", concluyó Vázquez.