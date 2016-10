Jesús Vázquez pide rigurosidad con el tema de los contenedores soterredos

El alcalde se pronunció esta mañana sobre el tema de los contenedores soterrados. Insistió en que hay que ser muy rigurosos con la decisión que se tome. También tuvo respuesta a las palabras de Jácome que aseguró que se podrían reabrir cumpliendo la legalidad con 200.000 euros de presupuesto.

"Paréceme esperpéntico o que se pode dicir, como no día de onte unha persoa que non ten nin terá capacidade de xestión nesta cidade", afirmó el regidor de la ciudad en referencia a las palabras del portavoz de D.O, Gonzalo Pérez Jácome. Aunque el propio alcalde pide que la comisión creada analice las alternativas.