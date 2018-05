Jesús Vázquez: "Con el presupuesto, en la parte política, lo intentamos por activa y por pasiva"

Tras haberse quedado sin el comodín de la cuestión de confianza para aprobar sus primeros presupuestos del mandato, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, endurece sus críticas hacia la oposición a un año de enfrentarse al juicio de las urnas. Convencido de estar en el camino correcto para impulsar a la ciudad, el regidor reivindica el desbloqueo de proyectos estancados desde hace años y se resiste a terminar el mandato sin sacar adelante unas nuevas cuentas.

¿Acabamos de vivir la semana más crucial del mandato?

Una semana distinta en la que ha quedado evidente que hay dos posturas, que nosotros hemos sido responsables y que quedó de manifiesto el bloqueo permanente, la deslealtad y lo desnortada que está la oposición.

¿Pero no se pudo hacer algo más para no someterse a una urgencia?

Lo que le puedo decir es que el grupo de gobierno lo intentó por todos los medios.

¿Qué trabas hubo entonces?

No voy a entrar ahí, el grupo de gobierno lo intentó.

Pero otros alcaldes se sometieron a la cuestión de confianza con tiempo. ¿En qué somos diferentes?

Si coges el informe del jefe del órgano de gestión económica, ya era significativo sobre la dificultad de hacer el presupuesto. A partir de ahí surgieron esas trabas.

Pero insisto, ¿no quiere entrar en eso?

No, cuando uno está en política tiene que asumir que hay lealtades y deslealtades.

El martes decía que una persona manejaba a PSOE y DO.

No voy a entrar, soy leal con los ciudadanos, con la oposición y mis compañeros de trabajo. Vuelvo a decirlo, lo hemos intentado por activa y por pasiva, ahí esta lo que respecta a la parte política.

Entonces, ¿está el bloqueo en los técnicos?

Creo que se pudo haber llegado en otras circunstancias, pero no fue posible.

¿Nos tenemos que resignar a acabar el mandato sin presupuestos?

En absoluto, los presentaremos al pleno, siendo igual de valientes frente a la cobardía de la oposición. Explicaremos todos los argumentos porque nos han intentado acusar con falsedades. Será en las próximas semanas.

¿Esperaba el pasado lunes el voto a favor de DO?

Él mismo se ofreció.

¿Pero ese wasap tenía fiabilidad?

Pero es que entonces nadie en la oposición tiene fiabilidad, a lo mejor es eso. Yo si doy mi palabra cumplo, lo que no te puedes esperar es que ellos no tengan palabra, pero yo lo diré, para que la gente sepa a quién se está votando. Se ha demostrado que nos han engañado, ha roto su discurso de la moción de censura, como cuando dijo que se iría, que no votaría las mociones. Nos tiene acostumbrados al espectáculo y lo ha demostrado otra vez, es una persona que no es de fiar, ha quedado patente y es lo que tiene que ver la ciudadanía.

¿Pero cree que cala eso?

Creo que sí, todo el que lea lo prensa lo puede ver. Una vez me dijeron algo: "Piensa, si tienes una urgencia, ¿a quién le dejarías tu bebé de tres meses?". Ahí te darás cuenta de en quién se confía.

¿Y con el PSOE no habló?

¿Con qué PSOE?

Con el grupo municipal.

¿Con qué grupo?

Supongo que con el portavoz.

Es muy difícil.

¿No quiere hablar?

No ha querido sentarse en la mesa.

¿Está afectando a la gestión unas cuentas prorrogadas tantos años?

Claro que sí, deja de beneficiar al ciudadano porque estamos con unos presupuestos de 2014 dando servicios de 2018.

¿Todos los servicios están garantizados o podría suceder lo del año pasado?

Hay una persona (Jácome) que garantizó que apoyaría todo lo social, pero visto lo sucedido...

¿Teme el bloqueo?

Tendrán que dar ellos respuesta.

Pero sea achacable a unos u otros, los que sufrirán las consecuencias serán los vecinos.

Sí, pero ellos tendrán que valorar quién está bloqueando.

Cada uno tendrá su estrategia.

Vuelvo a lo del niño pequeño, cada uno tiene que valorar a quién y qué está votando. El voto es un derecho, que dura un segundo, pero deberíamos reflexionarlo.

En el pleno del lunes aseguraba que llevarán pronto modificaciones de crédito. ¿Qué plan tienen?

Tan pronto se incorpore el remanente, lo haremos. Por prudencia, como tiene que pasar por el pleno, no doy por cerrado ningún plan.

Está en juego el plan de obras. ¿Cree que el PSOE volverá a apoyarlo?

Él (Barquero) adquirió el compromiso, pero parece que no cuesta nada no cumplir.

¿Cómo está el PXOM?

Faltan los informes finales.

¿Por qué se pidieron?

Los técnicos de Urbanismo entendieron que la ley abría una situación y lo que hacemos es pedir a organismos que digan si la duda es lógica. Nadie pretende coartar al pleno, es por prudencia.

¿Peligra el Festival de Cine?

Está en una situación complicada, seguimos hablando con Fran Gayo para ver un encuadre en la ley.

¿Se podría celebrar sin él?

A mí me gustaría seguir contando con Fran y su equipo porque es un magnífico director y ahí están los resultados, pero es una situación muy complicada por los plazos.

¿Es solo achacable a la ley o hay un problema de gestión?

Las trabas aparecen en el ámbito administrativo.

"¿El PP? La situación es difícil"

Parece es que a falta de un año para las elecciones, el escenario no tiene pinta de cambiar.

La situación es insostenible desde el primer momento. Dígame dónde no han puesto trabas, críticas cuando solucionamos problemas de hace tres, cuatro o cinco años. Hemos hecho más en dos años y 11 meses que en los ocho años anteriores.

¿En serio?

Dígame algo que se hubiera hecho, un plan E que ha dado problemas por todos los lados, véase las calles Bedoya o Remedios, confrontar con las administraciones.

¿Y en este mandato?

El Archivo y la Biblioteca, la futura licencia del Arqueolóxico, la circunvalación norte, el diálogo para la intermodal y el AVE y apoyar a nuestras instituciones, como el COB o el Rally, que no sé qué mal le habrán hecho a la oposición, que solo sabe oprimirlos.

¿Pero no echa de menos proyectos exclusivamente municipales? Todo lo que me dice está siendo realizado por otras administraciones.

Sacamos muchas cosas, como el primer plan de obras, la calle Concejo. Pero también hay que tener en cuenta que cuando otra administración hace algo es porque se lo exigimos.

La oposición también habla del peor gobierno de la historia.

Yo puedo demostrarlo, ellos no. A la persona que me diga que soy el peor le puedo decir todo lo que hemos hecho. Ellos tienen la mayoría, han aislado a un partido y a una persona. Tienen que gobernar ellos o favorecer la gobernabilidad, pero no se ponen de acuerdo porque con un partido es imposible y también hay muchas diferencias entre los otros.

Por eso les tilda de cobardes.

El equipo de gobierno les puso en bandeja la moción de censura, pero asumen que la ciudad no está mal gestionada, saben lo que se ha conseguido que otros no hubieran podido. ¿Qué más podemos hacer?

¿Le preocupan las elecciones de 2019?

Nunca me han preocupado. Nosotros estamos para gobernar y solucionar problemas, sé que el gobierno desgasta, porque tomar decisiones supone no tener contentos a todos, pero hay que asumirlo. Es más fácil estar en la oposición, protestar por todo y prometer cosas irrealizables.

¿Pensó alguna vez en dar un paso a un lado?

Todos los días son duros, pero quien conoce a Jesús Vázquez sabe la fuerza interior que tiene. Soy muy persistente, machacón, así me definen mis presidentes, pero desde el respeto, no desde la confrontación. Gracias a eso Ourense tiene una imagen.

Habla de sus presidentes. ¿Siente su respaldo?

Siempre, cada vez que acudo a Manuel y Alberto, siempre.

¿Ya se ve como candidato?

Es una cuestión orgánica, yo soy muy leal, pero claro que las quinielas están hechas.

¿Le preocupa que la dinámica nacional influya en Ourense? (esta entrevista se realizó antes de conocer la sentencia de la Gürtel)

El partido está en una situación muy difícil, eso lo sabemos, pero estamos hablando de unas elecciones locales, en las que no se vota tanto a las siglas como sí a las personas, no debería afectar.

Se habla en Vigo de una salida del exconselleiro Javier Guerra a Ciudadanos. ¿Puede pasar esto aquí?

No lo creo, como tampoco veo que sea una opción válida ir recogiendo, comprando o contratando, no es mi opción, Jesús Vázquez no está en venta. No considero bueno que un partido busque recoger personas que tienen un resentimiento, no es la estructura que querría para un partido.

Pero las encuesta sitúan a Ciudadanos al alza.

Veremos en las elecciones. Al final, el PP ha sacado a este país de la crisis y las personas tendrán que valorar. Los populismos no son buenos.