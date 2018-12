Jesús Vázquez recuerda que "non se saben aínda as baixas na Policía"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, lanzó ayer un mensaje de prudencia sobre la situación de la Policía Local, que se puede enfrentar a partir de 2019 a una reducción importante de la plantilla por la posibilidad abierta por el Gobierno central de que los agentes se jubilen a los 59 años, que en el caso de la ciudad afectaría a 25 efectivos. El regidor, preguntado ayer sobre la situación, explicó que habrá que esperar a conocer realmente cuántos deciden finalizar su actividad para analizar el asunto en su totalidad.

"Ata que chegue o momento, que será o 31 de xaneiro, non saberemos as baixas que poderá haber. Agora mesmo coñecemeos o máximo que podería ser, pero non todos poden exercer esa posibilidad", indicó Jesús Vázquez.

En estos momentos, solo es segura la incorporación de 11 agentes, nueve de los cuales aún deberán pasar un largo período de prácticas, mientras que otros dos llegan de otro destino.