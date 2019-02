Jesús Vázquez se suma a pedir más hemodinámica

Con todos los grupos políticos del Parlamento posicionados a favor de la hemodinámica 24 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), también se suma a la demanda el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, trasladándoselo al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, y reclamando "igualdade de trato coas outras cidades".

No fue el único tema abordado en la reunión, pidiendo también el regidor ourensano "analizar fórmulas para a construción do centro de saúde do Vinteún no menor tempo posible". Apuntó Jesús Vázquez que "é unha necesidade que preocupa a un barrio que leva moito tempo agardando".

Por último, estuvo presente en el encuentro la reforma del CHUO. El regidor comentó que los plazos previstos se mantienen, con la licitación de los proyectos en el primer trimestre de este año y el inicio de obras en 2020. La inversión prevista es de 64 millones.