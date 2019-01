Jesús Vázquez ve improbable otra remodelación de gobierno

El gobierno municipal de Ourense trata, poco a poco, de ir recuperando la normalidad tras el terremoto vivido el pasado martes con el sorprendente adiós al Concello y al PP de José Araújo, que se formalizará en el pleno que se celebra hoy, al constar en el orden del día de la sesión la renuncia tramitada esta semana.

El siguiente paso, una vez confirmado que las numerosas competencias que tenía Araújo (Infraestructuras, Medio Ambiente, Limpieza o Transporte) se han derivado a la edil Ana Fernández Morenza, hasta ahora responsable de Contratación y Facenda, aunque como recordaba ayer el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, tras la primera reunión de su equipo tras la salida de Araújo, será una medida "provisional", a la espera de conocer la identidad del sustituto, un puesto que le correspondería a Roberto Bermúdez, pero que seguirá estudiando unos días si puede compatibilizar sus responsabilidades laborales con el cargo público.

"Por agora, alguén ten que ter esa capacidade para as sinaturas, para que os trámites poidan continuar", dijo Vázquez.

Con todo, habrá que esperar para el PP recupere los 10 concejales que se le concedieron tras las elecciones de 2015, dado que el nuevo edil debe ser ratificado oficialmente en pleno, que salvo una convocatoria extraordinaria, "o normal sería que sucedese en marzo", explicó Jesús Vázquez. En caso de que Roberto Bermúdez no decidiese dar el salto, los siguientes nombres en la candidatura son Miguel Pardo y Stella González.

El nuevo representante del PP, sea Bermúdez u otro de la candidatura, se encontrará probablemente con la responsabilidad de asumir el lote de competencias de Araújo, ya que el alcalde ourensano apuesta, "a día de hoxe", por no realizar una nueva reestructuración de su gobierno, reconociendo que la proximidad de las elecciones de mayo apenas deja margen de maniobra.

"O ideal, nestes momentos, é un traslado en bloque porque practicamente estaremos a dous meses dos comicios. Non terían sentido as reasignacións, porque xa a carga de traballo é moi grande. Non resultado doado falar disto, pero a priori asumirá todas", señaló Jesús Vázquez, que dejó, sin embargo, la puerta abierta a cambiar de opinión, en función de la persona que finalmente acabe entrando en la Corporación.

Lo que no cambiará, salvo giro radical de acontecimientos, será que la portavocía siga en manos del alcalde ourensano, indicando Vázquez en su comparecencia que, incluso cuando esta responsabilidad estaba en manos de José Araújo, era él el que asumía las funciones en actos y ruedas de prensa. "Era algo que xa viña facendo practicamente eu", destacó el regidor ourensano, que ha sido habitualmente quien comparecía, por ejemplo, para explicar todos los jueves los acuerdos de la junta de gobierno.

Feijóo, sobre Araújo a Ciudadanos: “Sería ir contra su biografía"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preguntado ayer por el abandono de militancia de José Araújo y su probable desembarco en Ciudadanos, cargó contra otros partidos que "critican" al PP y luego "tienen como objetivo captar dirigentes" de esta formación. "No creo que eso sea ni mejorar la oferta electoral, ni diversificar la oferta electoral ni hacer un partido político distinto a otro", advirtió.

Asimismo, el presidente de la Xunta mostró su "respeto" y dio "las gracias" a Araújo por su militancia y "tanto compromiso" tras "27 años" en la formación. "Más tiempo que yo", valoró Feijóo, para después expresar su "extrañeza" con que "abandone un partido y vaya a otro" después de tantos años. "Sería ir contra su propia biografía política", sentenció.

En este contexto, volviendo a su posible fichaje por Ciudadanos, Feijóo tachó de "paradójico" que "partidos que critican al Partido Popular tengan como objetivo captar dirigentes del Partido Popular". "Tenemos 1.700 concejales en Galicia. Si llaman a los 1.700 concejales supongo que consiguen algunos", ironizó.

Insistió en querer restar importancia a dimisiones en el partido, ya que los populares gallegos también han visto durante las últimas semanas otras como las de los presidentes populares de Viveiro y Monforte. Feijóo insistió en que el PPdeG "tiene bastantes menos problemas que cualquier otro partido político en Galicia".