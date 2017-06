"La jornada es para que las personas con problemas conozcan quiénes somos"

El Grupo 24 Horas Ourense de Alcohólicos Anónimos festeja el XVI aniversario de su apertura con una jornada informativa en el Campo da Feira, acompañada de cena y baile. Además, 42 miembros compartirán el cumpleaños de sus respectivas vidas sin alcohol. La cita será mañana a las 20,00 horas.

Manuel, miembro del colectivo, recordó durante la presentación del acto, en el Valcárcel, que la entrada es gratuita. "No es un acto para recaudar fondos. Nuestro fin es que aquellas personas que tengan problemas con su forma de beber o conozcan a alguien así, se acerquen para ver quiénes somos y cómo lo llevamos".

Manuel llegó al Grupo Ourense con 25 años. "Desde que llegué no he vuelto a beber. Tenemos una vida útil y feliz". En este sentido, destaca que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y moral, que no respeta ni sexo ni condición social. "No es un vicio. Yo quería dejar de beber. Quería ser un buen padre, un buen hijo y un buen ciudadano, pero por desgracia nací con una enfermedad que se llama alcoholismo".

En la actualidad, el Grupo Ourense, el primer Grupo 24 Horas de Europa, está integrado por 85 personas, de las que 45 asisten de forma diaria a terapia. Además, diez reciben apoyo económico para vivir. Es el caso de Ana, de 26 años, que acompañó a Manuel durante la presentación del acto.