La jornada única ya está en el 40% de los centros educativos

n n n La jornada continua está de moda. El colegio Ben-Cho-Shey de Pereiro de Aguiar la implantó tras años de lucha y otros tres centros han votado a la espera de que la Xunta confirme la viabilidad: Seixalbo, Calvo Sotelo de Carballiño y Curros Enríquez de Celanova.

La jornada lectiva en Ourense sigue siendo mayoritariamente partida –mañana y tarde–, aunque la tendencia lleva a una equidad. Actualmente, en Educación Infantil tienen jornada continua 43 centros, frente a los 75 que cursan mañana y tarde. En Educación Primaria, 40 tienen jornada única, frente a otros 75 con partida. Es decir, casi un 40% de los centros optan ya por la jornada intensiva.

Los expertos consideran que puede ser positiva esta implantación, pero siempre que haya alternativas que no afecten al desarrollo de los niños. Mar García Señorán, decana de Ciencias da Educación, cree que la demanda "favorece a conciliación" y porque las familias quieren que sus hijos "complementen a formación escolar con outro tipo de actividades", algo que la jornada partida impide, "pois os nenos chegaría tarde á casa e cansados".

"Coa xornada única, as familias poden ter unha maior implicación no centro educativo na proposta das actividades extraescolares, aspecto que podería favorecer a comunicación e relación entre docentes e pais", añade. Así, lo ve "positivo", siempre y cuando "se aproveite ben o tempo", para que los niños jueguen entre ellos y estén con sus familias, "favorecendo o seu benestar". Al contrario, Señorán dice que "é positiva se os nenos e nenas quedan solos na casa ou están toda a tarde vendo a televisión".

Dudas

Sobre los estudios, la decana dice que algunos académicos ven mejores resultados académicos con jornada partida, "se ben países cun excelente nivel educativo, por exemplo Finlandia, teñen xornada continua".

"Máis espazos de xogo e menos deberes"

Jesús Deibe Fernández, educador social, sostiene que desde el punto de vista pedagógico "o mellor é xornada única". Cree que se necesitan "máis espazos de xogo e menos de tarefas" y que la jornada única será positiva "se non trae máis carga de deberes". Así, ve "unha barbaridade estar 12 horas no colexio. Teñen que xogar".

El presidente de la Federación de Anpas (FAPA Ourense), José Antonio Álvarez, no es firme defensor de la jornada única. "Los que tienen dificultades se quedan atrás y los que van mejor se estabilizan", apunta, si bien comprende las demandas. "Es normal que los colegios del rural pidan jornada única, no puede haber centros en los que se entre a las 10,30 de la mañana". Pero no hay que optar solo por esa vía. "En la ciudad tiene que haber partida y continua, porque hay libertad de centro, en el rural es normal que luchen por entrar antes".