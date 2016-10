José Freiria: “Llegar hasta aquí es decir que lo que hacíamos tenía sentido"

Habitación Vudú es una banda de A Limia con una carrera en ascenso. Este último año ha estrenado su primer videoclip "Flores Falsas" y se ha paseado por renombrados festivales que han llevado a este grupo nacido en Escornabois a actuar de teloneros de grupos como el portugués "The Gift" o, esta misma tarde, de La Unión. Algo que su cantante define como un premio a que están haciendo las cosas "medianamente bien".

¿Cómo surge Habitación Vudú?

Mi hermano y yo empezamos a interesarnos por este mundo en los 90 en diferentes funciones. Mi profesión es producción de eventos y por un lado u otro estamos siempre ligados a la música y los conciertos. Como Habitación Vudú empezamos sobre 2011 y luego evolucionamos hasta donde estamos hoy.

¿Cuál fue el punto de inflexión para consolidaros como grupo?

Cuando vimos que las canciones empezaban a tener un poco de peso y decidimos dar el paso de grabar el primer disco. Esto suponía tener material que pensásemos que podría interesar a alguien para ser grabado. Hablamos con un músico muy reconocido, Pablo Novoa, le presentamos los temas y vimos que en una mañana y una tarde con él le dimos forma a lo que iba a ser el disco. Fue cuando pensamos que lo que queríamos hacer estaba en una dirección correcta.

¿Cómo definirías al grupo ?

Musicalmente, no defino estilo porque me parece ponerte límites. Creo que somos una banda que hace canciones, que lo que pretende es que emocionen a la gente.

Para financiar vuestro primer disco recurristeis al crowfunding ¿Cómo surgió esa idea?

Surgió porque no quedan muchas otras formas, además de que se ha puesto muy de moda. Lo que antes hacías con bancos, como ahora no se puede hacer o no hay buenas condiciones es una buena forma de pedir ayuda. Esa ayuda es una sorpresa muy grata porque que 120 personas pongan dinero de su bolsillo para que tú puedas conseguir tú sueño y no el suyo, creo que dice mucho. Creo que ya tienes con ellos un vínculo por mucho tiempo. A nivel promocional también es una manera de llegar a más gente.

El 2016 está siendo especial con la consolidación, el videoclip...

Este año es decir que todo lo que veníamos haciendo tenía un sentido, aunque solo sea por haber llegado hasta aquí. Poder haber tocado en el Festival Cultura Quente compartiendo escenario con artistas de primerísimo nivel, ya te da la idea de que estás en un sitio al que has llegado por algo, haber teloneado a The Gift en Portugal, que son lo máximo allí y ver una plaza llena, una banda que llega de otro país, propone sus canciones en castellano y te acaben felicitando... Eso es la consolidación de un trabajo hecho día a día, que lógicamente no es el fin, queremos que siga tirando. Lo de hoy, que te inviten a un concierto de La Unión, con un bagaje de más de 30 años, para nosotros es un orgullo. Creo que es el reflejo de que lo que estamos haciendo, lo hacemos de la mejor manera que sabemos.

¿Qué se encontrarán hoy los ourensanos?

Un directo muy directo. Si algo nos caracteriza es que nos somos una banda que podríamos definir como muy sincera encima del escenario, lo que mostramos es lo que somos y lo que tocamos va con la intención directa de que emocione al público. Lo que se van a encontrar es una declaración de sinceridad y, sobre todo, energía.