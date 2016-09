José Luis Baltar comparece en el juzgado

La defensa de José Luis Baltar Pumar, ex presidente de la Diputación de Ourense, ha vuelto a insistir en el juzgado en que su cliente desconoce el motivo de la citación toda vez que ya hubo un aplazamiento de su declaración porque no contaban con toda la documentación necesaria para resolver el caso.

Baltar acudió a los juzgados para declarar en calidad de investigado en la causa en la que se investiga a Manuel Baltar, actual presidente de la Diputación y a Teresa Fernández, a ambos por un supuesto delito de tráfico de influencias y cohecho a raíz de la denuncia que la mujer interpuso por una supuesta oferta de trabajo a cambio de sexo.



Practicada toda la instrucción, el abogado ha apuntado que no hay constancia de qué delitos son los que ha cometido Baltar Pumar, al no constar, ha indicado, ni en la citación formal ni tampoco en la providencia, porque no hay relato de hechos punibles, según la versión aportada.



Baltar Pumar llegó hoy a los juzgados de Ourense un cuarto de hora antes de las once y media, cuando estaba fijada su declaración.