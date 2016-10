José Sacristan: “No sé si hubiera aguantado en el teatro de antes, el cine me rescató"

El actor se mostró "encantado de volver" a Ourense, de donde recuerda el homenaje que le hizo en 2004 el Festival de Cine y un obsequio del entonces alcalde, Manuel Cabezas: "Unos vinos que cosechaba en sus viñedos".

¿Cómo valora la evolución de estos 60 años sobre las tablas?

Sería muy largo de contar porque son muchos años y el país ha cambiado. Entonces se hacían dos funciones todos los días, siete días a la semana. La valoración que podría hacer de aquel tiempo es un oficio esforzado y difícil con las dos sesiones y gracias al cine, que a mí me rescató de la servidumbre de las dos funciones, porque de no haber sido por él, yo no sé si hubiera aguantado el régimen de dos representaciones diarias. De un tiempo a esta parte, la lectura que hago es totalmente distinta porque puedo elegir, los trabajos son distintos, el país es otro... Las diferencias son de carácter mecánico o técnico porque en el fondo es lo mismo, es una cosa de vocación y se está por amor.

Esta obra tiene una temática muy aplicable a la realidad...

Totalmente, es un tema de rabiosa y lamentable actualidad. El caso de la corrupción a nivel político, económico y moral y cómo el corrupto en la mayor parte de las veces no rinde cuentas ante la justicia, si no que es aniquilado por un poder tan corrupto como el suyo o más, pero superior. Mamet, el autor, nos tiene acostumbrados, es un cronista de su tiempo muy lúcido, riguroso y corrosivo. Está muy bien escuchar lo que nos cuenta en "Muñeca de porcelana".

Es una obra que interpretó Al Pacino en Broadway y dijo que era uno de sus papeles más difíciles.

Sí, hay una dificultad de tipo técnico que es que la mayoría de la función te la pasas hablando por teléfono, nadie te da el pie, tienes que inventarte lo que se supone que el otro te dice, pero es un personaje riquísimo y es un esfuerzo, pero todo un regalo para un actor, muy gratificante.

El director de la obra se pregunta si "están los poderosos libres de rendir cuentas", ¿qué opina?

Se está viendo, normalmente son los mínimos. De todas maneras algo se mueve, qué duda cabe que lo que estamos viviendo ahora, el espectáculo de la Gürtel, las tarjetas black, los ERE, es algo que antes existía pero no se conocía. Creo que sería injusto no valorar en su medida el seguimiento que se hace de estos sujetos, aunque lamentablemente el precio político prácticamente nadie lo paga.

¿Se hace reflexión a través de obras como esta?

Sí, de algo sirve, de todas formas la historia no se cambia en los libros, en los escenarios. Lamentablemente la hace el que tiene el tanque, el que tiene el dinero y el que tiene el poder de redención. Pero en algo se contribuye.

Está valorado como uno de los 25 mejores actores del mundo...

Me parece que falta gente, por lo que lo mejor que te puede pasar cuando llegan estas clasificaciones, que bienvenidas sean, es creértelo lo menos posible.