José Sousa, el productor de cine que se crío en Ver, y que emigró, como muchos ourensanos, recibió en este día de San Martiño el premio 'Ourensanía' que entrega la Diputación y con el que cada año el ente municipal reconoce la labor de alguno de sus habitantes.

La gala tuvo lugar en un teatro principal completamente lleno y en el que estuvieron presentes algunas de las principales personalidades de la provincia como el el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar o el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquer. Tampoco falló al acto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Mariluz y Raquel Rivera pusieron la primera actuación musical de la gala. También antes de la entrega hubo recuerdo para los ganadores de ediciones anteriores como el juez Vázquez Taín o José Rodríguez Carballo.

A Portavoz do Xurado, Eva Torres, explicou que se lle concedeu o premio 'Ourensanía' a José Sousa pola súa longa carreira cinematográfica en Venezuela, da que di que se "conta a través de centos de obras audiovisuais realizadas nas tres últimas décadas', como 'En Manzana azul' o 'El Malquerido'. También quiso mandar un mensaje a los venezolanos. "Queremos mandar unha mensaxe de afecto a cidade galega que reside en Venezuela. Un país ao que tanto lle debe económicamente a nosa provincia", aseguró. La portavoz también explicó que a partir de esta edición se premiarán a ourensanos relevantes para la provincia que ya han fallecido, como es el caso de Rodolfo Prada.

El premiado empezó su discurso agradeciendo a todos los presentes en el Teatro Principal su presencia en el acto y también a los miembros del jurado "por considerarme para este premio que me hace sentirme orgulloso". Explicó que lo primero en lo que pensó cuando recibió la noticia de que era el premiado fue "¿qué sabe la gente de Ourense de mi?" puesto que como él propio Sousa cuenta "no logré que mis películas se exhibieran aquí". Más allá empezó a contar su historia y como un niño de un pueblo llamado 'Ver', "un pueblo que parece olvidado de Dios", llegó a triunfar en el cine. Explica también como en el cine Regueiro de Celanova conoció su primer gran amor. "Fue en ese cine donde me enamoré por primera vez, pero no de una mujer, sino de sueños'. El hechizo fue instantáneo. Desde niño dije que iba ser director de cine, pero al final acabé de productor", narró el productor. A continuación se expuso un documental sobre la figura del premiado.

Manuel Baltar explicó que este "é un galardón que recolle as esencias dos ourensáns" antes de defender la ourensanía, ahora convertida también en marca. Aprovechó para alabar al premiado del que dijo que "dende os 18 traballou moi duro ata chegar a ser un dos referentes do cine en Venezuela". "Ourense premia a un Ourensán exemplar, a un home que se se sinte ourensán, galego, español e venezolano", añadió el presidente de la Diputación. "José Sousa e traballador, creativo e emigrante, as tres cualidades principais da xente de Ourense", continuó Baltar antes de pedir al presidente de la Xunta colaboración en el próximo año. "Feliz día da Ourensanía e Viva Ourense!", fueron las palabras utilizadas por Baltar para cerrar su discurso.

Feijóo afirmó que para él foi "unha grata circunstacia que o meu primer acto tras ser investido sexa na miña provincia e para celebrar unha identidade universal". "Estamos moi orgullosos de ti", afirmó el presidente de la Xunta sobre José Sousa, antes de afirmar que se declaraba orgulloso de la provincia. "En Ourense non nos gusta ser pequenos, en Ourense pensamos en grande. O que naceu en Ourense sabe que é unha terra especial. Os que nacimos aquí, se tiveramos que volver a elexir onde nacer, elixiriamos Ourense", aseguró Feijóo.

Uno de los miembros del jurado, Antonio Piñeiro afirmó en declaraciones a Telemiño previas a la gala que "cremos que este premio era abrir unha ventana a Venezuela e decirlle aos ourensáns que están alá, que non vos esquecemos de vós". Explicó también que expusieron la obra del autor puesto que "o traballo del é descoñecido aquí e creímos oportuno expoñer tres películas del en Celanova".