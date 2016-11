Jovénes con discapacidad piden estudiar en colegios comunes

Los representantes del Partido Popular de Ourense en el Congreso se comprometen a estudiar las iniciativas necesarias para promover una educación inclusiva para los jóvenes con síndrome de Down en Primaria y Secundaria. Así lo manifestaron los diputados Miguel Viso, Celso Delgado y Ana Belén Vázquez, tras un encuentro con la presidenta de la Asociación Down Ourense, María del Mar Prieto.

Sin embargo, su compromiso va más allá y su objetivo es diseñar nuevas vías para que los jóvenes con esta alteración genética puedan acceder a la Formación Profesional básica una vez que cumplan los 18 años.

Durante la reunión, la presidenta de la entidad hizo entrega a los diputados de un informe en el que figuran las demandas más importantes del colectivo. Peticiones encaminadas a conseguir la mayor autonomía posible para las personas con síndrome de Down para que no necesiten de una ayuda continua. En este sentido, Ana Belén Vázquez, en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, acordó facilitar la comparecencia de la Federación Nacional Down, de la que forma parte la entidad ourensana, para exponer sus preocupaciones y demandas a todos los grupos parlamentarios.

En este sentido, la presidenta de la asociación hizo hincapié en la importancia del paso dado después de la reforma aprobada por el Gobierno, que permitirá distinguir entre oposiciones restringidas a personas con discapacidad física e intelectual, en el ámbito de la función pública.