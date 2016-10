Juan Hervella-Rego, "mercenario" del audiovisual

Acaba de estrenar “Share o no share”, un cortometraje estrenado en Cans que le valio ser reconocido como Mejor Director en esta edición 2016 y que se proyectará el sábado 22 en el Auditorio Ilduara de Celanova y en el Festival de Cine Internacional de Ourense.

“Share o no share" es el nombre del cortometraje que acaba de estrenar. Desvélenos, ¿qué se encontrará el espectador?

Se va a encontrar conmigo en plena esencia. Mis críticas más personales, humor muy negro, macarradas varias y peleas de mucha pupita.

Desvélenos algo de su argumento...

El corto cuenta las desventuras de seis inmigrantes en un reality show salvaje en el que han de superar pruebas terribles para conseguir el permiso de residencia legal. La cosa no puede ponerse peor... ¡o sií! Y todo ello con un elenco compuesto por Luis Tosar, Isabel Blanco, Ruth Sabucedo, Luis Zahera, Camila Bossa... incluso tenemos un cameo del gran Xosé Lois Bernal Farruco.

¿Cómo fue el proceso de rodaje?

Lento y largo... Tuve que adquirir la mayor parte de las habilidades que requería este proyecto mientras lo estaba rodando. Fue mi universidad, mi círculo de fuego. Hubo un tiempo en el que pensé que no lo terminaría. Por suerte, luego lo pensé mejor.

En el Festival de Cans obtuvo el Premio al Mejor Director, ¿qué significó para usted?

Sentí que había llegado a la orilla. El de Cans ha sido el primer premio que recibo en mi trayectoria, espero que lleguen muchos otros, pero yo, por siempre jamás, me sentiré un hijo de Cans.

¿Cómo está siendo la acogida de “Share o no share"?

Es muy gratificante estar en la sala y escuchar a la gente reír en los puntos esperados, incluso sorprenderse con alguna no prevista. Y los aplausos al final... ¡creo que a la gente le está gustando mucho! Sobre todo, creo que la mayoría entiende las bromas y capta la crítica subyacente.

El cortometraje está llevando a cabo un extenso recorrido.

Efectivamente. Después de su estreno en Cans, estuvo en el Festival de Comedia de Tarazona y el Moncayo, en el FanCine de Monforte de Lemos, en el Concurso Corto Joven de Toledo, en estos días está en el Festival Feratum de México, la semana que viene en Sitges, en octubre en el Festival NIAFFS en Sevilla y el FKM en Coruña. Y por supuesto tenemos el gran honor de proyectarlo en el Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense. En noviembre nos vamos a Nueva York, al Urban Action Showcase, un Festival centrado en cine de acción y artes marciales, ¡todo un lujo! Y además, el sábado 22 de octubre, a las 20,00 estrenamos en el Auditorio Ilduara de Celanova. ¡Un momento muy importante para mí!

¿Qué quiere hacer llegar al público con su trabajo?

Básicamente, mi humilde punto de vista.

¿Resulta complicado compaginar el rodaje con la distribución y mover el trabajo por diferentes festivales?

No lo hago yo sólo. Mi distribuidora MMS está ahí dándolo todo. Pero yo no me quedo quieto, claro. Le dedico mucho esfuerzo. Es complicado sí.. pero mi cortometraje es carne de mi carne... y yo por mi hijo, ma-to!

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Tengo un par de guiones en proceso, pero por ahora estoy más centrado en el recorrido de "Share o no Share". Aunque los rodajes enganchan... ¡igual me lanzo con algo en breve!