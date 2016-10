Juan Manuel Naveiro: "Se están pidiendo créditos para innovación en el agroalimentario"

uan Manuel Naveiro es el director regional de Banco Pastor en Ourense y Lugo, una entidad bancaria que es líder en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y que afronta un proceso de optimización para mejorar el servicio a sus clientes.

¿Cuál es su nivel de implantación de Banco Pastor?

Nuestra presencia de oficinas es de en torno al 14 % y en cuota de mercado, haciendo un mix entre créditos y depósitos, estamos cercanos al 20 %. En cuanto a la configuración de nuestra red, en la provincia de Ourense tenemos 27 oficinas de las 59 de la dirección regional, que incluye Lugo y algunas zonas de A Coruña y Pontevedra. Es una distribución más o menos racional, para tratar de equilibrar las distintas direcciones regionales de Galicia tras el último ajuste que se hizo al pasar de seis direcciones regionales a cuatro. La cifra de negocio que manejamos desde aquí, entre inversiones y depósitos de clientes, está en torno a los 4.000 millones de euros; estamos hablando de la dirección regional en su conjunto.

¿Con cuántos clientes cuenta el banco en esta dirección regional?

Estaremos en los 150.000 clientes, de los que en torno a la mitad, unos 75.000, corresponden a la provincia de Ourense.

¿Se prevé alguna nueva reestructuración de la entidad?

El banco ahora mismo está en un proceso de optimización de la red y de los servicios centrales, con lo cual entra dentro de lo previsible que se hagan nuevos ajustes en los que puedan concurrir situaciones de integración de oficinas, reducción de estructuras o ajustes en las estructuras centrales y, consecuentemente, ajustes en el empleo. De estos ajustes tiene cumplida información los sindicatos, con los cuales se están llevando a cabo las oportunas negociaciones.

Una de las bazas importantes del Pastor es su apuesta por las pymes. ¿Qué me podría decir sobre esto?

Está recogido en este cartel, cuyo lema es “¿Por qué somos el primer banco para las pymes?” Pues lo somos porque en la vocación del banco está el estar muy cerca y muy pendiente del negocio de las pymes y los autónomos, en definitiva de todo el tejido productivo de Galicia. Hemos renovado convenios con Sogarpo como lo hacemos con Afigal o suscribimos distintos convenios con organizaciones que nos comprometen con gusto para estar muy al lado de las empresas, porque esto forma parte del ADN del banco. El Pastor tiene una vocación de servicio a las empresas que ha venido demostrando a lo largo de los años. De hecho, en Galicia, una de cada dos empresas trabaja con el grupo Banco Popular y fuera de Galicia una de cada cuatro, esto confirma la vocación del banco de estar con las pymes en todas las circunstancias.

Siguen existiendo críticas, sin embargo, a la falta de crédito.

Yo nunca he tenido la percepción de que hubiera falta de crédito, lo que puede haber en un momento determinado es menos demanda, porque puede haber incertidumbres a la hora de acometer proyectos, o, en momentos complicados, de menos alegría económica, los requisitos y exigencias del análisis del riesgo sean mayores, habida cuenta de que estamos viviendo momentos complicados y hay que valorar con mayor rigor los proyectos en los que inviertes el dinero. En definitiva, nosotros administramos dinero ajeno y tenemos que dar debida cuenta a nuestros depositantes y accionistas. Después de todo lo que ha caído, con unas tasas de morosidad muy elevadas, con una incidencia muy directa sobre todo en el sector inmobiliario y menos en el terreno de las empresas de a pie, cuya evolución, en términos generales, siempre ha sido muy buena, tienes que extremar ese análisis, pero yo no tengo esa sensación de que no fluya el crédito por un problema de liquidez.

¿Y en cuanto a los niveles de morosidad?

La situación está mejorando de una forma clara. Hay que pensar que en la morosidad ha tenido un impacto muy directo la situación del problema inmobiliario, que se está reconduciendo. La tasa de morosidad registrada en el Pastor, aún siendo elevada, va bajando trimestre a trimestre y se están poniendo en marcha una serie de medidas que contribuirán a colocarla en niveles adecuados. Tampoco es que nuestra tasa de morosidad sea muy dispar de la que tiene el resto del sector, es más o menos similar. Nuestra tasa de morosidad en diciembre de 2015 era un 12,86 y en junio bajó a un 12,32. El banco está poniendo ahora mismo en marcha una serie de medidas para que se vuelva a tasas normales, sobre todo en un momento en que hay que cuidar de forma muy especial los márgenes, con un escenario de tipos de interés muy bajos, de cero, que es el escenario más complicado para obtener rentabilidad.

¿Es Ourense una de las provincias más ahorradoras de España?

En la composición de nuestro balance, lo que más pesa es el ahorro, del residente y el no residente. Aquí hay un componente importante de no residentes que han sido una fuente importante de generación de ahorro. Ourense es mucho ahorro. Lo que pasa es que se va evolucionando de los depósitos a plazo tradicionales a los fondos de inversión.

¿Qué sectores están pidiendo más crédito?

El sector agroalimentario es aquí importante y la tendencia de los últimos tiempos apunta a una renovación de las explotaciones; ahí sí observamos que hay demanda de crédito y otro sector relacionado es el vitivinícola, en el que también se apuesta por esa innovación y hay demanda de financiación.

¿Realmente hay un mayor interés por pedir crédito para estas iniciativas empresariales?

Un dato, en los últimos ocho meses, nosotros, a nivel de toda la dirección regional, hemos formalizado en torno a los 90 millones de euros en nuevas operaciones de financiación.

¿Nuevos productos?

Hemos creado una red de gestores especialistas para gestionar el patrimonio de personas con un determinado patrimonio. Pero damos un paso más en una línea que, con la llegada del nuevo consejero delegado, se quiere potenciar. Hay una clara apuesta por potenciar esos expertos agentes financieros que ayuden al ahorrador a sacar el mejor rendimiento a su dinero.

