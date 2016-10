La jueza condena a dos pizarreros por defraudar a Hacienda hace 14 años

Losempresarios barquenses Siro y Alberto Vega Rodríguez, de 70 y 82 años, respectivamente, han sido condenados por el Juzgado lo Penal 1 en dos sentencias notificadas recientes a tres años de prisión -se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas- así como a multas e indemnizaciones millonarias por defraudar a la Hacienda Pública durante la gestión de la pizarrera Iberoitaliana de Pizarras SA (Ipisa) .



El primer fallo les impone a cada uno un año de cárcel y en concepto de responsabilidad civil el pago al fisco de 126.672 euros, más los intereses de demora. La sentencia considera probado que Ipisa, en la que Siro Vega figuraba como vicepresidente y su hermano Alberto como secretario del consejo de administración, "incumplió la obligación de llevar la contabilidad en cuanto a las cuentas anuales de 2001 y 2002, periodo en el que, según la jueza, "no fueron aprobadas ni depositadas en el Registro Mercantil". La actuación de los inspectores de la Agencia Tributaria, ante la imposibilidad de determinar de otro modo las partidas de ingresos y gastos, activos y pasivos de la entidad mercantil, por aplicación del regimen de estimación indirecta, comprobó que la mercantil dejó de ingresar 126.672 euros en relación al impuesto de sociedades del año 2002.



En esa fecha, otro hermano, Emeterio Vega, era el presidente del consejo pero cuando se celebró el juicio, el 9 de noviembre del pasado año, ya había fallecido.



La magistrada, teniendo en cuenta los informes periciales de los inspectores, concluye que "cualquier empresario conoce que la reducción de los ingresos de un empresa mediante la elaboración de gastos ficticios genera una reducción fraudulenta de la deuda fiscal, sin que para ellos sea necesario tener conocimientos técnicos".



Impuesto de sociedades e IVA



El mismo juzgado condenó en otra sentencia dictada una semana después a los mismos empresarios por otros dos delitos contra la Hacienda Pública. Así, impone a Siro y Alberto Vega un año de prisión por infracciones penales contra la Hacienda Pública en relación al impuesto de sociedades de 2002, así como otro año más por un delito en relación al IVA defraudado en esa anualidad, además de una multa (el triple de al cantidad defraudada). En esta sentencia, las indemnizaciones aún son mayores: 191.200 euros por el impuesto de sociedades y 163.209 en concepto de IVA, cantidades a las que hay que sumar intereses de demora.



El fallo condena a los empresarios porque Ipisa dejó de ingresar 191.200 euros en relación al impuesto de sociedades del año 2002 y 163.209 euros en relación al impuesto sobre el valor añadido del año 2002. La jueza destaca que "eran conscientes de que había irregularidades en la contabilidad, la cual no reflejaba la verdadera situación del a empresa". En ese periodo, tal como ya recogía el primer fallo, "las cuentas no fueron aprobadas ni depositadas en el Registro Mercantil.