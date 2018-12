A juicio por tocar el trasero en tres ocasiones a una menor en Ourense

Hasta en tres ocasiones diferentes, según sostuvo ayer la fiscal, tocó el culo Martín G.R (40 años) a la misma joven, menor de edad en octubre de 2016 así como en marzo y junio de 2017. El inculpado, que niega los hechos, sostiene que cree que lo confundieron con otra persona.

La acusación pública reclamó en el Penal 2 una condena de cuatro años y medio de prisión -año y medio por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales imputados-. Los hechos, según la víctima, ocurrieron en la calle Quintián de la ciudad, la pasarela del centro comercial Pontevella y en la avenida de Santiago. En esta última calle, la víctima estaba con dos amigas que comenzaron a seguir el supuesto abusador y tomaron la matrícula del coche en el que se subió.

Según relató el inculpado, no es la primera vez que le confunden con otra persona. De hecho, lo llegaron imputar en un robo a un persona mayor y posteriormente la víctima se retractó y aseguró que no era el autor del delito.

Según su versión, solo recuerda que estuvo en Ourense el 22 de junio del pasado año -la fecha del último abuso denunciado- porque tenía que hablar con un cliente. No viven en Ourense sino en Lugo. Reconoce que caminando por la avenida de Santiago escuchó insultos de chicos jóvenes pero no le prestó atención porque no quería tener problemas con nadie.

La joven no encuentra explicación a por qué el acusado, a quien no conoce de nada, le toca el culo cuando la ve. Según su versión, no solo se lo agarraba sino que después se echaba a reír.

La víctima mantiene que esta situación le ha provocado problemas de ansiedad. No se siente segura cuando sale a la calle.

La fiscalía no solo reclama prisón para el inculpado sino también 1.000 euros por daños morales en concepto de responsabilidad civil. Acusó por tres delitos de abuso sexual al entender que el encausado actuaba con ánimo libidinoso para satisfacer su deseo sexual.