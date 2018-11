Julio Rodríguez: "Instagram define a la perfección el concepto del narcisismo"

Julio Rodríguez (Panamá, 1980) es biólogo y psicólogo, especializado en genética de trastornos psiquiátricos. Además, es padre, lo que también explica la motivación detrás de "Prevenir el narcisismo: educa a tu hijo para ser feliz, no para ser el mejor". Mañana llega a las 19,00 horas a la Biblioteca Pública para presentar su libro en el club de debate "Subir a por aire", donde reflexionará junto al público sobre las claves del narcisismo y cómo combatirlo desde las edades más tempranas.

¿Puede tener el narcisismo una razón evolutiva?

Podrían existir determinadas características que sí. Sobre todo, aquellas que vemos en el reino animal y que ayudan a la supervivencia: el ser dominante, arrogante o exhibicionista, como el Pavo Real. La diferencia es que hemos evolucionado y ahora existen los Derechos Humanos, por lo que hay que meterlos en la ecuación y respetar a los demás.

¿Cuáles son los rasgos de un narcicista?

La idea nuclear es la superioridad sobre los demás. De ahí deriva que cosifiquen, utilicen y exploten a los demás. Sus amigos, parejas y familiares son meros adornos para su lucimiento personal, como las bolitas de un árbol de navidad.

¿Forma parte de nuestra genética?

El componente de heredabilidad es solo del 20%, lo que quiere decir que casi todo es componente ambiental. En este sentido, desde los años 80 y 90 está demostrado que el narcicismo ha aumentado, al mismo tiempo que la empatía está disminuyendo.

Hoy en día, ¿son las redes sociales catalizadores?

Sí, las redes sociales son un capítulo estrella del libro. Instagram define a la perfección el concepto del narcicismo. Fomenta el culto a la imagen, a la parte buena del yo. Además, fomenta la frialdad de las relaciones sociales, lo que también beneficia a un narcicista, que prefiere que las relaciones sean carentes de emociones.

¿Es peor en los más jóvenes?

Ya existen enfermedades como la "selfititis", de adolescentes que se someten a operaciones estéticas para salir mejor en las fotos y tener más "likes" y seguidores. O la "dismorfia snapchat", que yo llamaría "dismorfia instagram", en la que los jóvenes no aceptan su yo real, debido a la cantidad de filtros de estas redes.

¿Cómo se pueden evitar este tipo de patologías?

Es importante educar, es lo único que se puede hacer frente a los factores ambientales. Por eso, desde pequeños, es importante quererse a uno mismo, con las cosas buenas y malas, porque no somos perfectos, no existe la perfección. Además, a los hijos hay que darles cariño incondicional siempre, no solo cuando son exitosos, fomentar la empatía y fomentar el respeto a los demás.