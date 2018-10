La junta de personal ve muchas carencias

La apertura del nuevo hospital había sido valorada, tras los primeros seis meses, como "nefasta" por parte de la junta de personal, y parece que las impresiones no han variado demasiado. Siguen creyendo que se hizo de forma "precipitada" y que trae "máis carga de traballo" para los profesionales, y la representación sindical coincide en que hay problemas de comunicación entre el nuevo edificio de hospitalización y el Cristal.

"Hai carencias no día a día, segue habendo moita actividade no Cristal e hai uns grandes problemas de comunicación entre os edificios", explica Asunción Maus, desde la Comisión de Centro del CHUO. Así, asegura que para moverse "búscanse os buratos do hospital", es decir, los atajos que muchos conocen, pero que a otros les hace perderse. "Se buscan los circuitos, pero no es tan fácil para la gente nueva", indica Emilio Armada, del sindicato de médico CESM.

Tras este primer año de funcionamiento del nuevo edificio, el personal detecta una serie de irregularidades en el aspecto de los recursos humanos, con un cambio de dinámicas laborales. "O persoal de enfermería fai máis do 50% do traballo por ordenador cos novos programas, a atención desvirtúase. E ademais pérdese moito tempo porque falla a cobertura. O edificio parece un búnker", apunta Maus.

Asimismo, insisten en la "precariedade" con contratos encadenados de tres meses en tres meses, que dicen que llega a "un tercio do persoal nalgunhas unidades".

El traslado también genera, desde el punto de vista de los representantes de los trabajadores, "un empeoramento do clima no traballo, cun aumento de tensións entre os profesionais" por las nuevas cargas de trabajo y algunas de las deficiencias que señalan.

Entre esas, Maus apunta a "cambios de temperatura moi grandes" o fallos en las ventanas "porque ás veces dá a sensación de que entra aire". También señalan en este punto el problema de las luces encendidas durante toda la noche "o que obriga a pechar as portas e dificulta que o persoal de enfermería poida escoitar ben o que sucede nas habitacións".

Desde el punto de vista de los médicos, Armada subraya la necesidad de un módulo de presos, algo que Maus también urge "para ter máis seguridade, porque agora os presos poden estar en diferentes plantas". En algunos casos son detalles en el día a día, como en el caso de Hematología, donde ven un día a día "con mejor calidad asistencial", pero dificultades como el sistema de doble puerta en unidades de aislamiento, que se podrían mejorar.

Julio García Comesaña, gerente del CHUO: "Ha sido un salto en el confort de los pacientes. Es un edificio moderno y climatizado, algo valorado. Las habitaciones y los espacios para familiares son amplios. Se mejorarán las indicaciones de los circuitos entre edificios. Este año lo mejor ha sido la normalidad, gracias a los profesionales".

Asunción Maus, Junta de Personal: "Empeorou o clima de traballo desde o traslado. Faltou planificación e hai moitos problemas coas comunicacións. Cambiaron as dinámicas de traballo, aumentou a carga , e nótanse problemas de mantemento e cambios de temperatura moi grandes".

José Luis Jiménez, Colegio de Médicos: "Para los pacientes ha habido ventajas y mucho más confort, pero no es tan beneficioso para los profesionales. Falta funcionalidad, las zonas de trabajo están aún más desperdigadas. Sigue sin dar respuesta a la integración, se hacen kilometradas y se pierde eficiencia".

Ana Pastor, jefa de servicio de Neurología: "Se ganó en atención a los pacientes, hay más espacios tanto para ellos como para nosotros para trabajar. Y con la implantación de tecnología se ha simplificado todo mucho. Se ve a los pacientes más contentos. ¿A mejorar? Quizás hay que afinar mejor los circuitos entre edificios".

Miguel Núñez, médico de paliativos: "En Oncología están genial, con instalaciones nuevas. En Paliativos, estamos en el Cristal y los baños son más viejos y hay inconvenientes, pero se ganó comodidad, con todo en el mismo sitio. Nos gustaría ir ala planta experimental, y que los pacientes puedan usar el huerto".

Emilio Armada, sindicato CESM: "Ha aumentado mucho la comodidad de los pacientes al pasar de habitaciones triples y baños para seis a lo de ahora, hay mayor confort. Los médicos estamos sin despachos, tenemos que ir al Cristal y estamos más lejos de los pacientes. Se abrió antes de tiempo y hay deficiencias".