‘Juro acatar la Constitución'

Como viene siendo tradición, el Colexio de Avogados de Ourense celebró su patrón, San Martiño, dando la bienvenida a los nuevos letrados que se incorporan al ejercicio de la abogacía y se unen " a esta gran familia que é o Colexio de Avogados", dijo la decana, Pilar López en su discurso.



Hacia la una del mediodía de ayer, el salón de actos del Colegio era un hervidero de gente; familiares y amigos orgullosos de que sus seres queridos fuesen a hacer el juramento de ejercicio de la profesión. Un total de 13 nuevos abogados juraron "acatar la Constitución y el resto de ordenamiento jurídico y el fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado". Pero antes de hacer dicha promesa, tenían que vestir su toga, y los encargados de ponérsela fueron sus padrinos. En unos casos sus padres, que abrazaban orgullosos a sus hijos tras colocarle la vestimenta, y en otros eran compañeros de trabajo que daban un discurso, como marca la tradición, loando las cualidades de su apadrinado antes de jurar.



Tras haber dado la bienvenida a sus 13 nuevos colegas, la decana del Colexio, Pilar López, resaltó su alegría "ao ver a continuidade nalgunhas sagas famliliares" así como el ver "aumentado o número de homes nunha profesión que é maioritariamente feminina". Por otro lado, dio un par de consejos para su futuro en el ejercicio de la profesión y les recordó que un abogado "avoga por alguén en defensa dos seus intereses". Asimismo, les dijo que los abogados "non recibimos salarios, senón honorarios, que vén do honor, porque é un dos privilexios que temos; amor, honor e confianza". Finalmente, recordó, como dato anecdótico, que esta promoción juró "o mesmo día ca Feijóo".



Pero la celebración no acabó ahí, ya que por la tarde, a las 20,00 horas, homenajearon a Ramón Felipe González, Félix Menor Fernández y Francisco José Aranda por sus 25 años de ejercicio y a Víctor Luis Varela Carid por sus medio siglo en la abogacía. En este acto, intervino el presidente del Consello da Avogacía Galega y decano del Colexio de Avogados de Santiago, Evaristo Nogueira Pol, que habló sobre los retos a los que se debe enfrentar la abogacía en Galicia.



Entre los asistentes al acto también había diferentes personalidades de la cúpula jurídica gallega y ourensana.Entre ellos, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances; el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, o el fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado.