"La justicia va atrasada en la aplicación de la perspectiva de género, falta formación"

"Descontando hasta cinco" es una novela sobre cinco mujeres víctimas de la violencia machista publicada recientemente. La autora es más que escritora: Susana Gisbert Grifo es fiscal especializada en violencia de género en la Audiencia de Valencia. No es la primera vez que muestra su compromiso con estos casos de triste actualidad fuera de la jurisprudencia. Ha escrito más libros de relatos sobre mujeres, colabora en medios hablando de feminismo e imparte charlas y conferencias en colegios y otras instituciones. Además, expresa su opinión sobre casos como el de "La Manada", Diana Quer o Juana Rivas en su blog "Con mi toga y mis tacones". La sede del Colexio de Avogados de Ourense acogió este lunes una charla sobre la perspectiva de género en la justicia impartida por Gisbert, en el marco de los actos organizados por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.

¿Qué pasos está dando la justicia en perspectiva de género?

Vamos atrás en el tema. Parece que con el asunto de "La Manada" y otros de actualidad, la jurisprudencia se está dando cuenta de que hay que empezar a aplicar la perspectiva de género. Pero no se ha hecho demasiado, la jurisprudencia empieza a despertar y a dar formación a los jueces. Pero todavía falta mucho.

La criticada sentencia de “La Manada". ¿Perjudicó a la aplicación de la perspectiva de género o prefiere verlo como una oportunidad de cambio?

Fue una oportunidad perdida para aplicar la perspectiva de género a casos que excedan la relación de pareja o ex pareja, para aplicar una visión nueva que en otros casos ya se ha empezado a hacer. Tenemos la agravante de género en el código penal y creo que hubiera sido buena oportunidad aplicarla y también interpretar el concepto de intimidad en relación con la circunstancia. Hemos perdido una oportunidad pero a lo mejor el Tribunal Supremo sí que lo hace en vía de recurso, esperemos que sí.

La formación no es suficiente, ¿pero qué se está haciendo?

Lo que se está haciendo es cuando se accede a un juzgado exclusivo de violencia de género se da un cursillo online. A lo largo del tiempo se te da la opción voluntaria de acceder a cursos de formación. Pero no deberían ser voluntarios, tendrían que ser más largos y creo que el tema tendría que ir más por el camino de cambiar un poco el sentido de la formación. Como juristas, necesitamos otras cosas que no tenemos a nuestro alcance, como formación en victimología, en psicología y en otras materias. Debería ser formación más amplia y transversal, y no solo para los juzgados de violencia sobre la mujer, sino sobre todos los operadores jurídicos.

¿Las figuras existentes en la justicia, como la suya de fiscal especializada, son suficientes para velar por la protección en materia de igualdad?

La única especialización que hay somos los que llevamos juzgados de violencia sobre la mujer, pero para juzgar cualquier agresión sexual no hay previstos juzgados especializados ni perspectiva de género, porque recaen en los juzgados de instrucción, que puede ser una persona especialmente sensible o no, pero eso es algo que no podemos dejarlo al lazar ni a otro tipo de factores.

Los medios. Agresor y víctima en una misma sala, por ejemplo. ¿Qué más problemas detectan?

Sí, está pasando en muchos juzgados de España. Juzgados pequeños, pocos medios materiales y agresor y víctima en el mismo espacio. La justicia en general está carente de medios.

¿Quién debe implicarse para que la perspectiva de género funcione?

Todo el mundo, empezando por la judicatura. Hay sectores que se resisten mucho a que haya que aplicar estas cosas que están en la ley. Falta formación. Los colegios de abogados hacen mucho esfuerzo en este tema. Pero ya es una cosa más generalizada, en la educación básica a los niños. Es una cosa que debería verse de forma transversal desde que somos personas.