La pre-batalla del 8-0

Hace mucho ya que el mapa del socialismo ourensano se ha convertido en un jeroglífico. Las primarias del PSdeG eran el siguiente capítulo, una "pre-batalla" antes de la posterior cita provincial en la que unos y otros terminarán de medir su actual músculo En clave ourensana, la alianza oficializada ayer entre Gonzalo Caballero y Fernández Leiceaga de cara al 8-O deja en teoría en el mismo lado del tablero a la mitad de los sanchistas y a los afines a la cúpula provincial. Estos últimos tendrán enfrente a los críticos con su gestión, perfectamente alineados alrededor de la figura de Villoslada, con parte de la ciudad o la comarca de O Ribeiro entre sus principales actores.

El sector conocido históricamente como pachista vive, quizás, sus primarias más extrañas. Desde el inicio se reconocieron ajenos al proceso, por falta de empatía con los candidatos, pero las lógicas externas e internas los han terminado situando bajo el paraguas de Caballero. En público niegan cualquier tipo de inclinación. Pero los 400 avales que sumó el ya excandidato Leiceaga en la provincia –fue el que más sumó aquí–, evidenciaron movimientos internos. ¿Razones? La proximidad política con Leiceaga sería una de ellas. El de Noia se puso de perfil en el combate entre Susana Díaz y Pedro Sánchez –algo que, por cierto, no le ha perdonado buena parte de los afines en Galicia al secretario general del PSOE–. La batalla que se avecina por la lucha provincial empuja también la balanza. Con sus críticos engarzados a la candidatura de Villoslada, dejar la lucha en solo dos frentes ayudará a muchos pachistas en el sentido del voto del domingo. En esta línea, y avanzando un poco más lejos, afines a Villoslada hablan de un posible pacto entre la cúpula provincial y Caballero, en un tirabuzón que entienden como "supervivencia política". Aquí emergen nombres como el del alcalde de Amoeiro, Rafael Villarino, que podría haber trazado un puente. El domingo se verá cuántos lo cruzan.

Con la lógica aritmética en la mano, que Leiceaga y Caballero reediten el pacto del 2016 –ahora con los factores inversos– suena a definitivo. Los cercanos al vigués hablan de superar la barrera del 50% de votos. Sus rivales no se ven reflejados en Méndez Romeu y confian en las urnas.

La decisión de Leiceaga, entre la sensatez y la traición a los militantes

Evidentemente, el análisis de la renuncia de Xoaquín Fernández Leiceaga a continuar la carrera de las primarias del PSdeG gira 180 grados dependiendo de la puerta a la que se llame. En el sector ourensano de Gonzalo Caballero, ayer piropeaban, al menos en público, a Leiceaga."Con isto amósase a intelixencia e a sensatez de Xocas. Gaña o diálogo e as posibilidades de construír un partido forte", razona José Antonio Corral, coordinador de la campaña del vigués en la provincia. Una visión diametralmente opuesta a la del sector de Villoslada: "Leiceaga despreza á militancia. É un desprezo aos que confiaron en el –valora Noela Blanco–. Sei de moita militancia decepcionada tras asistir a un pacto de avais e un pacto de sillóns que non corresponden á nova etapa que abriuse no partido". El concepto de pacto lo tratan de desterrar en el barrio "caballeriano", definiendo el paso atrás de Leiceaga como una renuncia. En este mismo argumentario, desde la tercera vía socialista en la ciudad, afín al político vigués, Javier Rey es claro: "Se ha impuesto el diálogo, evidenciado la manifiesta conexión personal y política entre Caballero y Leiceaga".

Mientras tanto, en el lado pachista –o susanista–, se sitúan de perfil a la hora de valorar públicamente esta alianza, y se limitan a aguardar a las urnas del domingo. "Avais? O que importan son os votos, como vimos nos derradeiros procesos do partido".