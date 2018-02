La renta del título de guapo en Ourense

La belleza tiene tanta subjetividad como concursos. Miss y Míster, los clásicos, dejaron paso a una saga de cértamenes "buscaguapos" en los que varios ourensanos se han lucido.

Miguel Iglesias, top model internacional casado con una de las sirenas de "Piratas del Caribe" vive en Los Ángeles y ha trabajado con firmas como Lous Vuitton o Dolce & Gabbana. Sigue en activo, con numerosos clubs de fans en las redes sociales y varias referencias en las revistas de papel cuché.

El bombero de A Limia Iván Cabrera se convirtió en el primer Míster Universo en 2008, un título y un mundo al que llegó por casualidad. "Foi acompañando a unha amiga a un destes certámenes. A partir de aí, foi un trampolín nunha profesión descoñecida que me permitiu vivir dela", explica. Aunque también hubo sombras: "Hai propostas indecentes, aínda que tamén hai moita xente que te valora como modelo", desvela. El míster universo 2008 anuncia su retirada: "Teño un proxecto en París que penso que será o último. Agora penso na familia", confiesa el joven, que pisó las pasarelas más importantes del mundo.

Hugo Gómez, primer finalista en Míster España 2007, siempre tuvo claro su futuro: la medicina. "Gracias al concurso desfilé en Cibeles, trabajé en la TVG y me ofrecieron alguna cosa más, pero siempre me centré en lo mío", cuenta.

Médico en el CHUO, admite que "fue un búm pero ahora me conocen más como neumólogo que como míster".

Los rostros femeninos

Irene López, miss Ourense 2009, fue crítica con el certamen y se convirtió en una cara conocida en la tele. Miriam Blanco, concursante de "Supervivientes", participó en varios de estos concursos y llegó a desfilar en Cibeles. "A mí no me ayudaron, me sirvió más la televisión", apunta Blanco.

Anselmo Menéndez, Míster Internacional Ourense: "Voy a probar"

Anselmo Menéndez (Ourense, 1996) repite en el mundillo de los certámenes. Fue míster Pacific World Galicia, un concurso al que llegó "de rebote" y en el que quedó en primera posición. Ahora se anima con Míster Internacional Ourense, que se celebrará en mayo en Tenerife.

"Cuando me lo propuso la organizadora pensé que estaba de coña, pero dije: voy a probar", cuenta este joven ourensano afincado en A Coruña. "Todo esto me ha venido de golpe, pero lo veo como algo complementario", confiesa. El joven da clases de tenis, pádel, surf y entrenamiento personal, además de ejercer de relaciones públicas en eventos y opositar para bombero.

"No me preparo de ninguna manera especial porque como soy entrenador personal el físico que tengo ya lo tenía de antes. No voy a cambiar por el concurso", apunta.

Menéndez espera "llevar con orgullo el nombre de Ourense" al concurso. Y aunque lo de vivir de la belleza sea un complemento para el joven, admite que: "si gano, estoy abierto a todo lo que venga".

Miguel Larráldez, Míster Global Ourense: “Es un reto especial"

Miguel Larráldez posee el título de míster Global Ourense 2018, con el que competirá este sábado en Tenerife en el certamen de belleza Mister Global España. Natural de Verín, el joven de 23 años es un apasionado del pádel y del fútbol. "Había desfilado en alguna ocasión y me surgió esta oportunidad a través de un casting con 20 candidatos. Siempre tuve ganas de una experiencia así y me apunté", cuenta. Precisamente "por la experiencia" se presenta al concurso, aunque confía en que "se abran puertas en este mundo" gracias a su participación.

Para el verinense, un míster tiene que tener "un conjunto de personalidad y belleza", aunque el concepto de guapo "es muy relativo. Tú me puedes ver a mí guapo y yo en el espejo me veo un chico normal", explica. Con todo, se prepara para el certamen cambiando su rutina: "Siempre hice deporte, pero ahora llevo más a rajatabla la dieta, por ejemplo".