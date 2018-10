Tres ladrones deberán pagar el daño para ver reducida la pena

Tres de los cuatro integrantes de una banda de ladrones albanesa, Ergys Saliu, de 25 años; Emanuel Basha, de 30, y Francisco Javier Gay Tizón, de 36, reconocieron ayer en el Juzgado de lo Penal ser los autores del asalto el 23 de marzo del 2017 a la vivienda de una vecina de Boborás.

A través de sus abogados, confirmaron haber perpetrado el robo (hay múltiples pruebas que los incriminan) durante la negociación con el ministerio fiscal, con el objetivo de que rebajaran sus peticiones de condena y evitar un juicio.

La fiscal tuvo en cuenta su confesión, dado que para los dos albaneses redujo la petición a tres años de cárcel: dos y cuatro meses por un delito de robo violento y otros ocho meses por un delito de atentado. Inicialmente pedía 6 años y 3 meses de cárcel para cada uno.

Para su compañero, el ourensano la rebajó a cinco años y tres meses de cárcel: tres años por robo violento, otro año y medio por tenencia ilícita de armas y ocho meses por atentado. Hasta ahora, le pedía nueve años y dos meses de cárcel.

Pero esta decisión no fue plasmada en un acuerdo ante la jueza, dado que la acusación particular (representa a cuatro guardias civiles que resultaron heridos durante el asalto) como el ministerio fiscal condicionaron el acuerdo a que primero abonen las indemnizaciones a las víctimas, algo que no suele ser frecuente. Las indemnizaciones suman 17.730 euros. De este dinero, 1.485 son por los daños en la vivienda y el resto por las lesiones a los guardia civiles. Las partes disponen de cinco días para acreditar en el Juzgado de lo Penal que ingresaron el dinero. Todos quedaron citados para el próximo día 16 de noviembre. En caso de que no zanjaran las cuentas, irán a un juicio oral.

En el asalto también está acusado otro miembro de la banda, Faustino Jiménez Heredia, para quien pide el fiscal cuatro años y cinco meses de prisión. Su abogado negoció con la fiscal pero no logró acuerdo, por lo que irá a juicio. La negociación entre abogados y fiscalía duró más de dos horas.