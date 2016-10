Laura Lameiro, pajaritas personalizadas y exclusivas

Pero fue en el instituto Lauro Olmo, en O Barco, cuando, a raíz de una charla sobre el diseño de moda, se sumergió plenamente en diseños, patrones y tejidos. En la actualidad sigue formándose en Madrid, haciendo especial hincapié en el diseño de pajaritas exclusivas, un complemento muy presente en todos los looks actuales y que aportan carácter y personalidad a todo aquel que las luce.

Háblenos un poco de sus creaciones, ¿en qué se inspira?

No me pongo ningún tipo de límite a la hora de diseñar. Me gusta sumergirme en el mundo que elijo y dejarme llevar. Cierto es que, el tema del espacio me llama mucho la atención, creo que tiene algo que ver con que en mi zona se puedan ver unos cielos increíbles. También me gusta mucho el tema futurista, son dos temas que intento integrar en casi todas mis creaciones y con los que me siento identificada.

¿Hay algún diseñador que le haya influenciado especialmente?

Creo que todos los grandes diseñadores en la historia de la moda te influyen en mayor o menor medida, por eso no puedo inclinarme por uno en concreto. La inspiración puede encontrarse en lo más insignificante.

Su moda, ¿persigue algún fin?

No busco cambiarla, busco aportar detalles que consoliden mi pequeño mundo, mi “pequeño” espacio. Es muy complicado diferenciarse en el sector textil, y es precisamente por eso por lo que simplemente trato de añadir un toque personal que hable de mí sin llevarlo a la exageración y a la extravagancia.

Sus pasos se están centrado en las pajaritas como un complemento actual que puede dar mucho juego, ¿a qué se debe esta elección?

Creo que es un accesorio que define mucho el carácter y la personalidad de la persona que la lleva y es en los pequeños detalles, donde se marca la diferencia.

¿Qué se encontrará el comprador con sus diseños?

Supongo que como en toda prenda hecha por un diseñador particular, siempre te encontrarás su esencia, el toque personal. Pese a ello siempre intento que mi público se sienta identificado con mis prendas y sienta lo mismo al ponérselas que yo cuando las estoy diseñando. Trato de buscar que se sientan únicos cuando las lleven y que reflejen su personalidad en la medida de lo posible, ya que en muchas ocasiones son accesorios o prendas hechas por y para la exclusividad de un solo cliente.

En esta época algo “crítica", ¿cómo cree que repercute la situación en el mundo de la moda?

El hecho de que sea algo “crítica”, considero que es incluso un punto a favor en el mundo de la moda, ya que actualmente conviven muchas tendencias diferentes a la vez. Se puede decir que estamos en una etapa histórica del “todo vale”.

En esta era de redes sociales (bloguers, personal shoppers, DIY...), ¿cómo cree que influyen en el mundo de la moda?

Creo que actualmente es un ámbito bastante colapsado. Desde mi punto de vista, pienso que es un medio de comunicación muy rápido que llega a los usuarios al momento pero que también está demasiado saturado. Hay profesionales muy buenos, pero también muchas copias que desmejoran el trabajo. Con lo que me gusta quedarme de este ámbito, es con la gente con carisma y actitud.

¿Cuáles son sus próximos pasos?

Actualmente me estoy centrando en el tema de las pajaritas. Creo pajaritas de ediciones muy limitadas e incluso personalizadas para cada cliente. En mi Instagram (@bylauralameiro) se pueden ver algunas y también fotos de pequeñas colecciones.