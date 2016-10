Leticia Nogueira, cuando bailar es una pasión

¿Qué mejor que hacer algo que por felicidad? Leticia Nogueira se ha preparado y mucho y desde hace unos años, comparte sus conocimientos y experiencia con todos los que quieren aprender a bailar. Ahora se embarca en un nuevo y ambicioso proyecto, la Escuela de Danza "Cuatro Pasos", un espacio donde la pasión por bailar se respira en cada rincón y donde no hay excusas de estilos o preferencias ya que ofrecen casi medio centenar de modalidades de baile y 112 clases semanales. Así que, ¡Nunca dejes de bailar!

¿Por qué empezó en el mundo de la danza?

No hay un por qué, simplemente creo que es algo que lo he llevado dentro siempre. Si echo la vista atrás, me recuerdo bailando, en brazos de mis padres.

¿En qué momento supo que quería ser bailarina?

Siempre he bailado y me ha gustado, pero recuerdo que al ver el cuerpo de baile del programa “Música sí” dije: yo quiero hacer eso.

Pese a su juventud, dispone de una amplia trayectoria.

Me recuerdo bailando siempre. Desde pequeña cargaba todos los días con el radiocassete al colegio y mis recreos los pasaba inventando bailes y ensayando. Con cinco años comencé a ir a clases, primero de gimnasia rítmica y posteriormente en varias escuelas de Ourense.

¿Fue más complicado combinar el baile en su época universitaria?

Soy diplomada en Ciencias Empresariales y reconozco que en esa época me tuve que esforzar más, pero aún así no dejé de lado el baile. En el primer curso en la universidad me enteré que necesitaban bailarines para los descansos del COB y, a raíz de eso, entré a formar parte de un grupo de danzas urbanas. En el 2006 surgió la oportunidad de impartir clases en un colegio y en el antiguo Estudio de Baile Bayamo. Recuerdo salir llorando de mi primera clase de lo nerviosa que iba.

¿Fue entonces cuándo descubrió su pasión por enseñar?

Sí. A esa clase le siguieron muchas más y fue entonces cuando me di cuentan de lo que me apasionaba enseñar. En el estudio estuve dos años de profesora, simultáneamente formándome como monitora de Hip Hop, en Vigo, y acabando la carrera. En 2008 decidí montar una Escuela de Danza, siendo durante 8 años codirectora y profesora de diversas modalidades. Este año me surge la oportunidad de crecer y embarcarme en un nuevo proyecto, volviendo a donde comenzó todo (Bayamo), y así es como nace la Escuela de Danza "Cuatro Pasos".

¿Qué ofrece “Cuatro Pasos"?

"Cuatro Pasos" es una Escuela de Danza que nace con la ilusión de crear un espacio en el que poder compartir con todo el mundo la pasión por bailar. Ofrecemos 46 modalidades diferentes y más de 112 clases semanales con un equipo de 14 profesionales en unas instalaciones con 5 salas equipadas y renovadas.

¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo?

Poder trabajar en lo que te gusta es una suerte enorme, pero si además consigues que la gente lo disfrute ya es inmejorable. Que un alumno te diga que su día favorito de la semana es el que tiene baile por el simple hecho de tener baile es muy gratificante.

¿Por qué recomendaría practicar danza?

Porque bailar te hace feliz. Da igual el sexo, la edad que tengas o de donde seas, en el momento que te pones a bailar te olvidas de todo lo demás. Yo recomendaría bailar siempre, en la calle, bajo la ducha, en el ascensor, solo o acompañado y, si quieres, en mi Escuela, pero ¡nunca dejes de bailar!