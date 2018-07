Leticia Sabater: “Me encanta el hombre gallego, pondré a bailar a todos los ourensanos"

La recién estrenada Asociación Pola Liberdade Afectivo Sexual Ourensana (ALASOU) celebra a partir de las 22,30 horas en el Jardín del Posío su gala "Visibiliza-T", con Leticia Sabater, entre otros artistas, como cabeza de cartel.

¿Cómo es el “El Tukutú", su apuesta veraniega para 2018?

Un reggaeton con tintes caribeños producida por Mr Rommel, productor de Becky G y Juan Magan. Quizá no tan divertida como "La Salchipapa" o "El Pepinazo" pero es muy pinchable.

¿La cantará en Ourense?

Por supuesto. Voy a poner a bailar a todos los ourensanos, además a mí el hombre gallego me encanta. Me parece un señor de los pies a la cabeza, atractivo, discreto e inteligente. La mayoría de las empresas importantes del país están dirigidas por gallegos.

¿Es difícil reinventarse cada verano?

Te diré que estas navidades saco un villancico.

¿Y ese cambio de registro?

Todos los fans llevan pidiéndomelo muchos años, se lo prometí. Será un villancico que no deje indiferente a nadie, se va a viralizar.

¿Por qué cree que el universo LGTBIQ+ la escoge como icono?

Me encanta participar en la primera fiesta que se hace de Orgullo Gay en la ciudad de Ourense. El 50% de mi público es gay. No les importa el qué dirán, me identifico. Son como de mi familia.

¿Cuál de sus canciones siente como himno para el colectivo?

"Mr Policeman", "La Salchipapa", "Universo Gay"... Un gay me dijo: "Leti, nunca vas a poder mejorar nada como "La Salchipapa".

Ahora dice que es apolítica. ¿Ya no se siente artista del PP?

Ni muchísimo menos. Desde hace muchos años soy apolítica. Me gustan cosas de todos los partidos.

¿Decepcionada con alguno?

No. Una va madurando y dándose cuenta de que es más liberal. No hay un partido que realmente me vuelva loca para ser de él. Me gustan cosas del PP, del PSOE, de Ciudadanos y hasta estoy segura que de Podemos algo me gustará también.

¿Dejó los shows infantiles?

Los tengo aparcados. Mi gran sueño es un concierto al estilo americano, con ocho bailarines, tipo Madonna, o Lady Gaga. Ahora estoy negociando proyectos para tele y no tengo novio, deseando enamorarme.

Ahora es vecina de Paula Echevarría. ¿La ha conocido?

Sí. Fui a comprar cortinas y estaba ella en la tienda. Estuvo muy cariñosa y simpática.

¡No comprarían las mismas!

No, las mías eran para el porche, las de ella para casa.