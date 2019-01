La ley permitirá menos efectivos para agilizar las batidas contra el jabalí

Los jabalíes preocupan. Destrozos en el sector agrícola, apariciones cada vez más frecuentes en los cascos urbanos a la procura de alimentos y una presencia más grande en la red viaria provincial. La proliferación de este animal salvaje, llegando cada vez a lugares más peligrosos, como las autovías, está generando una sensación de alarma. Para intentar frenarlo, la Xunta de Galicia acaba de aprobar una adenda a la Lei de Caza de Galicia para permitir que se puedan hacer más batidas, permitiendo de forma excepcional batidas con ocho cazadores –lo mínimo estipulado son 10– para abatir a los cerdos salvajes

Los cazadores, parte muy implicada en el control de esta especie para intentar minimizar los daños, no cree que haya una superpoblación de ejemplares de este tipo, sino un cambio de hábitat, motivado por el abandono del rural o el tiempo extremo. De momento, permanecen escépticos ante la nueva medida, que tiene por objetivo hacer más sencillas las batidas. "Haberá que ver se funciona e se as sociedades fan máis batidas, pero isto non deixa de ser unha actividade voluntaria", indica el presidente de la Federación Galega de Caza en Ourense, Antonio García Reinoso.

"No hay superpoblación de jabalíes", dice rotundo el presidente de la unión de tecores Unitega Antonio Mota. De acuerdo con él se muestra García Reinoso, que añade que habría que ver "onde se están a producir os accidentes de tráfico". De hecho, apunta a que los jabalíes tienen "zonas de paso", por lo que por mucho que se haga no se evitará que circulen. "Hai que intentar evitar que accedan ás autovías cun bo mantemento", asegura García.

Señala que los datos estimados hablan de una "estabilización" de la especie. "O que si é certo é que se van movendo e buscando melllores condicións de vida. Hai 20 anos estaban na alta montaña, e agora iso cambio moito", recalca. Además, al estar en el tramo final de temporada de caza, sí es cierto, dice Reinoso, que "móvense e escapan pola presión, pero tamén polo frió".

Un gran reto

Uno de los retos es la elaboración de un censo de jabalíes que pueda certificar los números. El Sindicato Labrego Galego acaba de pedir a la Consellería de Medio Ambiente que se ponga en marcha para elaborar uno. De hecho, desde el SLG, en palabras de Isabel Vilalba, sí se ven "poboacións máis grandes" en puntos donde antes había "exemplares illados".

Mientras, los encargados de vigilar las carreteras ourensanas han mostrado una creciente preocupación, como muestran desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, y ven que la cosa va a más. "Cuando comienza a oscurecer y amanecer son los momentos críticos, cuando se hace de noche, los jabalíes salen de sus escondites a comer y regresan al alba", indican desde el cuerpo. "Ni se imaginan la magnitud del problema", añaden.

En el lado contrario, los animalistas insisten en no ver las cacerías como solución al problema y apuntan a que los jabalíes "huyen de los escopeteros". Sobre la caza, dicen que "no existe evidencia científica sobre su utilidad en la prevención de daños, como pueden ser cultivos o accidentes de circulación", recuerda Rubén Pérez, de Libera, que sí apuesta por cierres perimetrales, dispositivos acústicos de disuasión, uso de trampas no hirientes o munición anestesiante. En todo caso, la convivencia es "necesaria".

La Xunta convoca ayudas para paliar y prevenir los daños

La Xunta acaba de convocar una orden de ayudas de 1,4 millones de euros para paliar y prevenir los daños por la fauna salvaje, especialmente el jabalí y el lobo. Para el primer caso se destinará un total de 811.000 euros y para los segundos 350.000. Servirá para compensar los daños hasta el 10 de octubre de 2019, considerando los periodos "máis críticos", como la siembra y recogida del maíz. A todo esto, se añade la convocatoria de ayudas a la prevención de los ataques del jabalí, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, con un importe de 300.000 euros, un 20% más. Se incluye una ayuda de hasta 600 euros por explotación para comprar pastores eléctricos y hasta 500 euros para perros protectores.