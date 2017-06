En liberdade os tres independentistas detidos en Galicia por enaltecemento do terrorismo

O tres independentistas galegos, vinculados a Ceivar, que foron detidos este mércores en varias localidades de Galicia no marco dun operativo da Audiencia Nacional contra o enaltecemento do terrorismo quedaron en liberdade.



As autoridades tomaron declaración ao tres arrestados en dependencias policiais, tras o que quedaron en liberdade. A organización independentista Causa Galiza explicou que se trata de Ugio C., Fonso L. e Iria C..

Precisamente, Ceivar explicou que foi pouco despois das 17,00 horas cando os detidos saíron do cuartel da Garda Civil de Santiago tras o rexistro das súas vivendas. Todo iso, apunta, "sen pasar polos xulgados".

Ceivar tamén asegura que os arrestados negáronse a facer declaracións ao coñecer de que o delito que se lles imputa é "enaltecemento do terrorismo".

En concreto, ademais das detencións, os axentes procederon a practicar rexistros na vivenda de Ugio C. en Vilaboa, así como na de Fonso L. en Ourense. A eles súmase a detención de Iria C., militante de Ceivar.

No marco deste operativo levado a cabo pola Garda Civil, foi arrestado en Vilaboa Ugio C., o mozo independentista galego que o 23 de xullo do 2005 colocou un artefacto explosivo na oficina de Caixa Galicia na praza de Galicia de Santiago.



Operación Jaro II

O Ministerio do Interior explicou que as detencións se practicaron no marco da `Operación Jaro II` ao considerar que estas persoas "dirixían unha armazón de enaltecemento e xustificación da actividade da organización terrorista Resistencia Galega".

O tres detidos, segundo destaca Interior, "ocupaban postos de dirección dentro da organización Ceivar", desde onde, segundo subliña, "organizaban os actos de propaganda e exaltación da organización terrorista Resistencia Galega e dos seus membros".