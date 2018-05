Os libreiros de Ourense non sairán á rúa no Día das Letras

A Confederación Empresarial de Ourense anunciou este martes que os libreiros da cidade non sacarán os seus establecementos á rúa, como é habitual cada ano para celebrar o Día das Letras Galegas e "espallar a literatura galega escrita en galego". Isto non ocorría desde fai máis de 25 anos. O motivo é a falta de colaboración por parte do concello de Ourense.

O presidente dos libreiros, José Manuel García Mosquera, "lamenta a situación creada, á que somos alleos". Explican que non poden afrontar os custes da promoción desta festa cultural. "Entendemos que esa é un labor que corresponde ás institucións, cos que nos sempre estamos dispostos a colaborar, pero non agora", sentencia García Mosquera"