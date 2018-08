O libro dixital chegará o vindeiro curso a 11 novos colexios ourensáns

Un total de 11 novos centros sostidos con fondos públicos de Ourense incorporarán o libro dixital nas súas aulas por primeira vez o próximo curso 2018/19, polo que o proxecto de educación dixital, E-Dixgal, acada os 19 centros beneficiados en toda a provincia, un 137% máis que o ano pasado. Todos eles -estudantes, de 5º e 6º curso de Primaria e 1º e 2º de ESO, recibirán unha ensinanza completamente dixital.

En toda Galicia, son 114 os novos centros adheridos ao proxecto, que xa chega a 267 en total (un 70% máis que o curso pasado) e 18.000 alumnos, un 55% máis.

Os colexios que o incorporarán o vindeiro curso en Ourense son o CEIP Plurilingüe Curros Enríquez (Celanova), o CPI Plurilingüe Laureano Prieto (A Gudiña), o CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño (Rubiá), o CEIP Eduardo Ávila Bustillo (A Veiga), o CEIP Bibei (Viana do Bolo), o CEIP do Bolo, o CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas), o CPI de Padrenda-Crespos (Padrenda), o CPR Plurilingüe Santo Ángel (Ourense), o IES Ribeiro (Ribadavia) e o IES Carlos Casares (Viana do Bolo.