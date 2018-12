Un libro se inspira en los casos de Socorro Pérez y Belén Rodríguez

El pontino Bieito Iglesias (Ourense, 1957) regresa a Ourense para presentar a las 20,00 horas en La Troya su nueva novela negra. "Guías Caninos" (Aira editorial) está inspirada en dos casos recientes sin resolver: el asesinato de Socorro Pérez y la desaparición de la artesana Belén Rodríguez, el 7 de abril de 2017.

"O tema é o feminicidio. Ourense non é Ciudad Juarez pero pareceume sorprendente o parecido destas dúas mortes. Foron case seguidas no tempo, son mulleres co mesmo perfil de idade e con conviccións relixiosas e desapareceron case no mesmo lugar, nas beiras do río. Tentei buscar unha historia que explicase o asunto, así que inventei unha explicación dentro do xénero policiaco para o caso", cuenta Iglesias.

El escritor estará acompañado por el editor, César Lorenzo Gil, en una tertulia literaria que organizan La Troya y la asociación Vía Vella.