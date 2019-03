La lista ideal de Barquero relega a la "tercera vía"

El candidato del PSOE a la Alcaldía el 26 de mayo, José Ángel Vázquez Barquero, no quiere en los puestos altos de su lista a miembros de la "tercera vía", colectivo que queda relegado de la propuesta que el aspirante ha elaborado "co gallo de formar un equipo completo e cohesionado", como recoge la propuesta.

Mantiene Barquero como su número dos a la aspirante más votada en la asamblea celebrada para pulsar la opinión de la militancia, Natalia González, pero el ahora portavoz del grupo municipal ha decidido introducir cambios entre los puestos tres y seis.

Así, como número tres ya no figura Celso Campos –que baja al cinco– y como cuatro tampoco la actual edil Juana Ageitos –situada en el puesto sexto-. Ambos siguen, sin embargo, en posiciones de salida, algo que no pueden decir dos miembros de la "tercera vía" como Javier Rey y Rosa Martínez, que teniendo en cuenta la opinión de la militancia serían los números cinco y seis, pero que ni siquiera aparecen entre los 14 nombres propuestos por Barquero.

En su lugar, emergen con fuerza dos militantes como Óscar Pérez Carral y Benita Salgado, que según los sufragios emitidos estarían situados en el undécimo y vigésimo puesto, respectivamente, pero que en el equipo que quiere Barquero serían el tres y cuatro. La decisión de promocionar a Óscar Pérez Carral, médico de profesión, ha sorprendido en algunos militantes, ya que siempre ha estado muy próximo a Pachi Vázquez, ya fuera del partido, pero es miembro de la ejecutiva local, al frente de la secretaría de Acción Electoral.

Esta propuesta de Barquero, al igual que las votaciones, no tienen carácter vinculante y fuentes de la dirección provincial, que entre hoy y el sábado definirá su postura, se reconocen "sorprendidos, no tanto por los nombres, sino por alterar la votación", apuntando que se está analizando "cómo resolver la situación". La Comisión Federal tendrá, no obstante, la última palabra.

La propuesta de Barquero:

1. José Ángel Vázquez Barquero

2. Natalia González

3. Óscar Pérez Carral*

4. Benita Salgado*

5. Celso Campos*

6. Juana Ageitos*

7. Wilson Jones

8. Eva Maldonado

9. José Rúas

10. Rosa González

11. Borja Trigás

12. Belén Prada

13. Rosendo Prieto

14. Saray Vázquez*

*Cambios respecto a las votaciones: Javier Rey y Rosa Martínez desaparecen