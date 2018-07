Aumento de temperaturas, con máximas que non superarán os 28 graos

As baixas presións moi activas localizadas ao oeste de Irlanda continuarán determinando a meteoroloxía durante o luns, ante o paso dunha nova fronte sobre Galicia, o que deixará un panorama de ceos moi grises e choivas débiles e intermitentes.



O vento soprará frouxo do suroeste, con intervalos de moderado no litoral da Coruña e Lugo. As temperaturas serán algo máis altas que na xornada anterior, pero quedarán aínda por baixo do normal nesta época do ano.



Desta forma, entre as principais cidades galegas, será Ourense a que alcance a máxima temperatura do luns, pero sen superar os 28 graos, situándose no resto entre os 22 da Coruña e Santiago e os 25 de Vigo e Lugo. As temperaturas mínimas oscilarán entre os 15 e os 18 graos.