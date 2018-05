“Llevaba tres años con las oposiciones, ha sido toda una alegría"

Jacobo Rey, joven ourensano de 33 años con síndrome de Down, recibía esta semana la noticia de que había conseguido plaza de ordenanza en la Xunta, al haber ganado una de las reservadas para personas con discapacidad intelectual.

"La verdad es que ya se había puesto a preparar otras para la Administración central, porque los exámenes habían sido en abril y julio de 2017 y no habíamos recibido notificación alguna, así que habíamos dado por hecho que ya no la conseguía", señala su madre, Paz González.

"Ha sido toda una alegría, llevaba tres años preparando las oposiciones, en casa y en la asociación Down Ourense", señala Jacobo, que explica orgulloso que "tengo el título de Enseñanza Secundaria y el de Auxiliar de Oficina, que lo saqué en el centro Valle Inclán, que imparte ciclos aquí en O Couto, en el curso 2003-2004".

Al rematar el ciclo se puso a trabajar y no paró. "Estuvo durante un año en el Concello de Ourense, haciendo labores de auxiliar en las instalaciones situadas junto al Parque de Bomberos, y después encadenó contratos en el Registro Mercantil, la Cámara de Comercio, el Polideportivo de la Universidad de Vigo, en el Campus de Ourense...", explica su madre, que es profesora de Inglés y señala que "desde pequeño me puse con él para incentivarlo en los estudios, aunque él de por sí ya es un chico muy constante y tenaz". Una actitud que le llevó este año a compatibilizar trabajo y estudios. "Conseguí un contrato en Copasa de marzo a mayo y me habían renovado dos meses más; trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde las siguientes oposiciones, a la Administración central", explica Jacobo Rey.

"Él es un chico muy perseverante y, aparte de preparar esas del Estado, ya se había presentado a otras tras las de la Xunta", señaló Paz González.

Compás de espera

Ahora están "a la espera de que me digan cuándo debo incorporarme al puesto de trabajo, sólo sé que será a jornada completa", apunta Jacobo Rey.

Uno de los detalles que sí le confirmaron, el pasado jueves por la tarde, fue que el puesto será "en Ourense", avanza su madre.

De momento ya ha sido felicitado por sus familiares directos, entre ellos su hermano, Iago, de 29 años, "que es diseñador gráfico", explica el nuevo ordenanza de la Xunta, un ejemplo de superación. "Ahora hay que pensar en las siguientes oposiciones; hay que ir a por todas".