La lluvia refrescó la provincia a las puertas de días calurosos

Una masa de aire cálido resecará a partir del viernes toda la provincia, elevando el mercurio, sobre todo durante el fin de semana y comienzos de la siguiente, hasta los 38 grados centígrados. Y como si de una previsión se tratase para aliviar las jornadas calurosas que se avecinan, una tormenta refrescó ayer el ambiente, regando calles, prados, cultivos y parques, aunque no descargó con la misma intensidad en toda la geografía ourensana.

En la ciudad fue dónde más llovió, según Meteogalicia. Se recogieron 15,7 litros por metro cuadrado, de los que nueve cayeron en una hora, entre las 08,00 y las 09,00 horas. De estos últimos, 4,2 litros cayeron en diez minutos, entre las 08,50 y las 09,00 horas. En la estación de A Baixa Limia se registraron 7,2 litros y en Verín, 6,2 durante la mañana.

La tormenta no estaba prevista. Incluso sorprendió a los expertos de Meteogalicia, que preveían algún chubasco en la provincia, pero no con tanta intensidad. "Foi un tormenta típica do verán, ca excepción de que este tipo de fenómenos climatolóxicos son máis habituais polas tardes, cando o aire das capas baixas da atomósfera está moi cálido", aseguró la meteoróloga María Souto, puntualizando que las condiciones climáticas que se dieron ayer fueron al revés de lo que viene siendo habitual en esta época del año. "Foi un día de tolos, pola noite fixo moito calor, cando o habitual é que refresque, e logo entrou o aire frío. O tempo xa será moito máis estable", aseguró.

La tormenta no provocó notables incidencias salvo el derribo de un árbol sobre la carretera que enlaza Entrimo y Lobios y un segundo sobre un tendido eléctrico en Vilamarín.

En Leiro, un rayo (se registraron 3.000 durante ocho horas en Galicia) provocó a las 13,00 horas un incendio forestal en una zona de difícil acceso entre las localidades de Berán y Lebosende, según Medio Rural, que desplazó al lugar un helicóptero para apagar las llamas al no poder actuar los medios terrestres.

El fuego quedó controlado sobre las 16,00 horas. El ruido que provocó la descarga eléctrica alarmó al vecindario ante el temor de que se tratase de un temblor o un corrimiento de tierras.

Masa de aire cálido

La provincia aún podría registrar hoy algún chubasco en las zonas más altas. El termómetro comenzará a recuperar valores ( ayer se registraron 19 grados por la mañana y 33 en las horas centrales del día), situándose en los 34 grados centígrados.

El viernes entrará una masa de aire cálido procedente de África, que permanecerá sobre buena parte del norte del país hasta el próximo lunes. Las temperaturas se dispararán, según María Souto, que preve una ligera bajada a partir del próximo martes.